Simularea Evaluării Naționale 2026 se încheie miercuri cu proba la Limba maternă. Când sunt anunţate notele

Elevii din minoritățile naționale susțin miercuri proba scrisă la Limba și literatura maternă din cadrul simulării Evaluării Naționale 2026. Candidații pot intra în săli până la ora 08:30, iar examenul începe la ora 09:00. Aceștia primesc subiectele sub formă de broșură și pot solicita pagini suplimentare, potrivit procedurii Ministerului Educației și Cercetării. Notele obţinute la simulările naţionale nu sunt afișate, ci vor fi comunicate individual, iar acest lucru se va întâmpla luni, 30 martie 2026.

Simulare Evaluare Naţională 2026: Miercuri, 18 martie, este proba scrisă la Limba maternă

Întrucât subiectele sunt de tip broșură, pe care elevii își notează rezolvările, acestea nu pot fi luate la finalul probei. Timpul pe care îl au la dispoziţie candidaţii pentru redactarea lucrărilor este de două ore pentru Evaluarea Națională, după completarea casetei de identificare, conform procedurii Ministerului Educației.

La nivel național, sindicatele din Învățământ au transmis că peste 50% din profesorii membri de sindicat au decis să nu participe la simulările Examenelor Naționale din acest an.

Cum se corectează o greșeală: dacă vor să corecteze un răspuns pe care îl consideră greșit, pentru itemii de tip grilă sau întrebările cu răspuns scurt, elevii trebuie să urmeze instrucțiuni specifice:

"La proba de limba şi literatura română şi la proba de limba și literatura maternă, un răspuns încercuit în cadrul itemilor de tip-grilă poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală şi încercuirea altui răspuns considerat corect. De asemenea, un răspuns care constă în marcarea cu «X» a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului «X» şi marcarea cu «X» a răspunsului considerat corect", au transmis oficialii din Învăţământ, potrivit edupedu.ro.

La proba de Limba si literatura română şi la proba de limba şi literatura maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră, prevede procedura. În cazul itemilor care vizează sintaxa frazei este permisă delimitarea propozițiilor în frază, fără a se considera semn particular.

Corectarea greșelilor generale în lucrare: dacă un elev face o greșeală în timpul redactării lucrării la orice probă, acesta trebuie să respecte regula de bază: „Elevii care doresc să corecteze o greșeală o taie cu o linie orizontală și completează, alături, răspunsul considerat corect” (art. 10 (15)).

Marţi, elevii de clasa a VIII-a au susținut proba la Matematică, iar la geometrie în spațiu, au primit, printre altele, un tetraedru regulat, iar luni a avut loc prima probă din cadrul simulării Evaluării Naţionale – la Limba şi literatura română, 4.545 de unităţi de învăţământ, reprezentând 97,8% dintre şcolile care au nivel gimnazial, participând la examen, potrivit Agerpres.

Comunicarea și analiza notelor de la simularea Evaluării Naţionale 2026

Simularea la Evaluarea Națională 2026 se organizează în condiții similare examenului, care începe oficial pe 22 iunie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Probele încep la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor. În sala de examen sunt supravegheați de profesori, iar lucrările sunt evaluate pe baza unui barem național.

Notele obţinute la simulările naţionale nu sunt afișate şi nu sunt făcute publice. Conform Ministerului Educației, comunicarea rezultatelor obţinute la simulările naționale se face individual, iar acest lucru se va întâmpla luni, 30 martie 2026.

Laa solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

În procedură se arată că fiecare școală va analiza rezultatele elevilor de la simulări și va elabora un raport care urmează să fie transmis inspectoratului școlar. Conform sursei citate, școlile care obțin rezultate necorespunzătoare la simulările naționale sunt monitorizate și îndrumate constant de către inspectoratul şcolar.

Calendar Evaluarea Națională 2026:

8 - 12 iunie 2026: Înscrierea la examen;

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă;

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă;

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00;

vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între 14:00 - 18:00;

2 - 3 iulie 2026: Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor;

4 - 7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale după contestații.

Programa pentru Evaluarea Nationala 2026 stabilește disciplinele și competențele care vor fi evaluate la examenul final. Elevii vor susține probe la Limba și literatura română, Matematică și Limba maternă (pentru cei care învață în școala minorităților naționale).

În plus, programa oferă orientări clare despre subiectele ce trebuie pregătite, tipurile de exerciții și nivelul de dificultate, fiind un instrument esențial pentru o pregătire eficientă și pentru obținerea unor rezultate cât mai bune la Evaluarea Națională.