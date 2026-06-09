Inflația depășește creșterile salariale în Europa. Țările în care angajații pierd cel mai mult. Excepția din Marea Britanie

Prețurile cresc din nou în Europa, însă salariile nu avansează în același ritm.FOTO: Getty Images

Inflația crește din nou în Europa, iar salariile anunțate în ofertele de muncă din Zona Euro nu reușesc să țină pasul. Din această cauză, veniturile reale ale angajaților scad, iar puterea lor de cumpărare este tot mai afectată, scrie Euronews.

Prețurile cresc din nou în Europa, însă salariile nu avansează în același ritm.

Inflația din Uniunea Europeană a ajuns la 3,2% în aprilie 2026, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2024. Estimările preliminare ale Eurostat arată că prețurile au continuat să crească și în luna mai.

În același timp, salariile anunțate în ofertele de angajare din zona euro cresc mai lent decât inflația, potrivit Indeed. Asta înseamnă că angajații pierd din puterea de cumpărare, pentru că banii câștigați valorează mai puțin decât înainte.

Noile presiuni asupra prețurilor apar după ce UE a trecut prin cel mai mare șoc inflaționist din ultimele decenii. În 2022, inflația anuală a urcat la peste 11%, în principal din cauza scumpirii energiei după invazia Rusiei în Ucraina.

Conflictul din Orientul Mijlociu a împins inflația în sus

De la începutul anului 2024 și până recent, inflația a rămas sub 3%. Situația s-a schimbat după atacul americano-israelian asupra Iranului și răspunsul Teheranului, la sfârșitul lunii februarie 2026. De atunci, prețurile au început să crească treptat.

În ianuarie 2026, inflația anuală din UE era de 2%. În martie a urcat la 2,8%, iar în aprilie a ajuns la 3,2%.

Inflația de după pandemie a redus puterea de cumpărare a angajaților din marile economii europene, deoarece prețurile au crescut mai repede decât salariile. La începutul anului 2026, salariile reale cumulate din ofertele de muncă erau încă sub nivelul de dinaintea pandemiei în cele mai mari cinci economii ale Europei, potrivit Indeed.

După noul val de scumpiri provocat de conflictul din Orientul Mijlociu, creșterea salariilor anunțate în zona euro a coborât sub rata inflației în martie 2026. În aprilie, diferența s-a mărit și mai mult. Astfel, s-a inversat tendința începută în septembrie 2023, când salariile ofertate creșteau constant mai repede decât prețurile.

În aprilie, prețurile de consum au crescut cu 3,0% în zona euro, în timp ce salariile anunțate în ofertele de muncă au avansat cu doar 2,3%, arată indicatorul salarial al Indeed. Practic, salariile nu mai acoperă creșterea costului vieții.

În ianuarie 2026, situația era diferită: salariile ofertate creșteau cu 2,4%, iar inflația era de numai 1,7%. Schimbarea arată cât de repede s-a deteriorat situația.

„Presiunile inflaționiste provocate de șocul global al prețurilor la energie au început să se vadă în datele europene, erodând câștigurile salariale reale”, a declarat Aubrey Woessner, economist asociat la Indeed Hiring Lab.

De ce face Marea Britanie excepție

Inflația și salariile anunțate în ofertele de muncă evoluează diferit în marile economii europene. Marea Britanie se remarcă printr-o creștere anuală a salariilor ofertate de 4%, peste rata inflației, care este de 2,8%.

„Chiar și așa, creșterea salariilor reale stagnează. Scăderea puterii reale de cumpărare va afecta cererea în lunile următoare și se va adăuga altor probleme cu care se confruntă economia”, a spus Woessner.

Pawel Adrjan, director de cercetare economică la Indeed, a explicat că Marea Britanie are încă o rezervă de creștere a salariilor reale, pe care mare parte din zona euro a pierdut-o deja. Inflația din Regatul Unit a scăzut în aprilie, ajutată de măsurile guvernamentale pentru reducerea facturilor la energie, în timp ce pe continent prețurile au continuat să urce.

„Dar această rezervă se reduce rapid. Salariile anunțate în ofertele de muncă au crescut cu 4,0% în aprilie față de anul trecut, susținute parțial de majorarea salariului minim cu 4,1%, însă acesta a fost cel mai lent ritm din ultimii patru ani. Cum angajările rămân reduse, recentele câștiguri salariale reale se vor pierde rapid dacă conflictul cu Iranul menține prețurile petrolului și gazelor la niveluri ridicate”, a declarat Adrjan pentru Euronews Business.

Marea Britanie nu este singura țară unde salariile ofertate cresc mai repede decât inflația. În aprilie 2026, acest lucru s-a întâmplat și în Germania și Irlanda, dar diferența a fost mult mai mică. În Germania, salariile anunțate au crescut cu 3,2%, iar inflația a fost de 2,9%. În Irlanda, salariile au crescut cu 3,7%, iar inflația a fost de 3,6%.

Italia și Franța, cele mai afectate țări pentru angajați

Italia și Franța par să fie țările în care angajații pierd cel mai mult. În Franța, salariile anunțate în ofertele de muncă au crescut constant cu doar 1,1% în 2026, în timp ce inflația a urcat de la 0,4% în ianuarie la 2,5% în aprilie.

Angajații pierd teren și în Italia. Salariile ofertate au crescut cu mai puțin de 0,8% de la mijlocul anului 2025, în timp ce inflația a fost mereu mai mare în ultimul an. Diferența s-a adâncit în 2026, după ce inflația a ajuns la 2,8% în aprilie.