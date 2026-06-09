"Studenții din Generația Z ajung la facultate fără să poată citi o propoziție". Ce efecte are asta pe termen lung

Pe măsură ce studenții se confruntă cu dificultăți, profesorii au fost nevoiți să se adapteze. FOTO: Profimedia Images

Pe măsură ce Generația Z renunță la lectură în ritmuri record, studenții ajung în săli de curs fără capacitatea de a parcurge textele obligatorii la nivelul așteptărilor anterioare. Situația determină universitățile de top să își reducă standardele. Un profesor a descris șocul de a vedea tineri adulți care vin la curs fără să poată citi o singură propoziție.

„Nu este nici măcar o incapacitate de a gândi critic”, a declarat Jessica Hooten Wilson, profesoară de literatură și științe umaniste la Pepperdine University, pentru Fortune. „Este o incapacitate de a citi propoziții.”

Observația ei reflectă un trend mai amplu: aproape jumătate dintre americani nu au citit nicio carte în 2025, obiceiul scăzând cu aproximativ 40% în ultimul deceniu. Și chiar dacă tinerii au adoptat BookTok, o comunitate de pe TikTok dedicată cărților și literaturii, obiceiurile de lectură ale Generației Z rămân în urma tuturor celorlalte generații. Americanii cu vârste între 18 și 29 de ani au citit, în medie, doar 5,8 cărți în 2025, potrivit YouGov.

Studenții întâmpină dificultăți în a citi pasaje lungi

Pe măsură ce studenții se confruntă cu dificultăți, profesorii au fost nevoiți să se adapteze — o schimbare pe care criticii o descriu drept „supraprotecție academică”.

Wilson a început să citească pasaje cu voce tare împreună cu studenții, să le discute rând cu rând sau să revină de mai multe ori asupra aceluiași poem sau text pe parcursul semestrului, inclusiv pentru a-i ajuta să își dezvolte treptat capacitatea de analiză critică independentă.

„Nu încerc să îmi reduc standardele. Pur și simplu trebuie să folosesc alte metode pedagogice pentru a atinge același obiectiv”, a spus Wilson, adăugând că a predat la cinci instituții în peste 20 de ani de carieră, iar universitățile mai selective, precum Pepperdine, tind să aibă studenți mai bine pregătiți.

Pentru Timothy O’Malley, profesor de teologie la University of Notre Dame, adaptarea la schimbările comportamentului studenților nu a fost deosebit de dificilă. El susține că este oricum rolul profesorului să își adapteze cursurile la nevoile studenților și că studenții nepregătiți nu sunt un fenomen nou.

La începutul carierei, O’Malley le dădea studenților între 25 și 40 de pagini de citit per curs, iar aceștia fie le parcurgeau, fie recunoșteau că au dificultăți.

„Astăzi, dacă dai o asemenea cantitate de lectură, mulți nici nu știu ce să facă cu ea”, a spus O’Malley, menționând că mulți studenți se bazează în schimb pe rezumate generate de inteligența artificială și pierd esența lecturii.

El pune o parte din problemă pe etapele anterioare ale educației, unde lectura este adesea tratată ca un mijloc, nu ca un obicei sau o plăcere. Ani de testări standardizate, susține el, i-au obișnuit pe elevi să caute informații rapid, nu să analizeze texte complexe în profunzime.

„Au fost formați într-un fel de lectură prin scanare”, a spus el — utilă pentru articole online, dar mult mai puțin eficientă pentru romane dense sau lucrări filozofice.

Lectura este în declin, cu efecte pe termen lung

Una dintre problemele majore în rândul studenților nu este ostilitatea față de lectură, ci lipsa de încredere și rezistență intelectuală.

Atunci când profesorii reduc presiunea legată de note, studenții sunt mai dispuși să abordeze bibliografia, potrivit lui Brad East, profesor de teologie la Abilene Christian University.

În cursurile sale, el nu a redus lungimea sau dificultatea textelor, ci a adaptat temele în contextul inteligenței artificiale pentru a stimula gândirea critică reală.

„Nu îmi doresc examene stresante sau inflație de note, nici nu mă interesează în mod deosebit aceste aspecte”, a declarat East pentru Fortune. „Vreau ca ei să învețe.”

Problema încrederii este vizibilă și pentru Brooke Vuckovic, profesoară la Kellogg School of Management din cadrul Northwestern University. În fiecare semestru, aproximativ 40% până la 50% dintre studenții ei se descriu ca cititori începători sau reticenți, însă odată încurajați să înceapă, schimbarea poate fi rapidă.

Și, în ciuda distanțării Generației Z de lectură, acest obicei rămâne popular în rândul celor foarte bogați. Un sondaj JP Morgan din 2025, realizat pe peste 100 de miliardari, arată că lectura este cel mai comun obicei împărtășit de cei mai de succes oameni.

Consecințele declinului alfabetizării depășesc cu mult notele sau performanța academică. Lectura, spune Wilson, este o modalitate de a vedea lumea prin ochii altora, ceea ce duce la mai multă empatie și la un sentiment mai puternic de comunitate.