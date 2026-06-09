Şeful Armatei invocă un vid legislativ şi cere Instanţei sesizarea CCR, după ce ofiţeri inferiori l-au percheziţionat corporal, la DNA

Şeful Armatei invocă un vid legislativ şi cere Instanţei sesizarea CCR;FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Telefoanele şefilor Armatei Române rămân la procurorii militari din cadrul DNA. Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, şi locţiitorul său pe linie operaţională sunt suspecţi în dosarul pilelor pentru copii de generali. Ambii comandanţi ai armatei au fost percheziţionaţi corporal, iar poliţiştii judiciarişti le-au ridicat telefoanele.

Între două drone care au sărit în aer pe pe teritoriul României, şeful Armatei Române a fost pus sub acuzare de către procurorii militari ai DNA.

Acuzaţia: complicitate la uzurparea funcției. Pe 2 iunie, când a şi fost audiat la DNA, generalul Gheorghiţă Vlad a fost percheziţionat corporal de către ofiţerii judiciarişti. Poliţiştii i-au luat telefoanele pe care le avea asupra sa, inclusiv telefonul de serviciu. Generalul a cerut la Curtea de Apel Bucureşti restituirea acestora, invocând atât existenţa unor date de natură operaţională în telefon, cât şi excepţii de neconstituţionalitate.

Generalul a cerut instanţei de judecată să sesizeze Curtea Constituţională, motivând că există un vid legislativ care permite unor ofiţeri de poliţie judiciară să percheziţioneze corporal un general de rang înalt. Acelaşi lucru a reclamat şi locţiitorul său, pe linie operaţională, generalul locotenent Iulian Berdilă.

Berdilă, percheziţionat pe 17 aprilie

Generalul locotenent Berdilă a fost percheziţionat pe 17 aprilie anul acesta şi pus sub acuzare: uzurparea funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Din telefonul de serviciu al lui Berdilă anchetatorii au ajuns la Şeful Statului Major al Apărării. Miza acestui dosar: fata fostului secretar al CSAT.

Motivarea Curţii de Apel Bucureşti:

"Prin demersul astfel efectuat (...) s-a creat un folos necuvenit numitei G.Ş., fiica gl. (r.) Şomordolea Mihai, consilier de stat în cadrul Departamentului Securității Naţionale din Administraţia Prezidenţială, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi celorlalţi candidaţi admişi iniţial pe locurile cu taxă şi, care, în urma suplimentării, au fost declaraţi admişi pe locurile de la buget".

În dosar sunt vizaţi şi alţi generali ai Armatei Române care urmează să ajungă la DNA pentru declaraţii.