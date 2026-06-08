Prima înfrângere pentru șeful Armatei la Curtea de Apel București: Telefonul confiscat de DNA rămâne la anchetatori

Judecătorii i-au respins generalului și o solicitare de sesizare a Curții Constituționale. Foto: Agerpres

Curtea de Apel București a respins luni cererea șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, prin care solicita să-i fie restituit un telefon mobil ridicat de procurorii DNA, în dosarul în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcției, potrivit Agerpres.

Pe 2 iunie, generalul Gheorghiță Vlad a fost chemat la sediul DNA, unde a fost anunțat că are calitatea de suspect pentru complicitate la uzurparea funcției, după ce ar fi intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, astfel încât 20 de candidați nu au mai plătit taxă, trei urmând să intre în MApN după absolvire.

Procurorii i-au reținut un telefon mobil ca probă în cadrul anchetei, iar generalul a încercat să-l recapete, atacând la Curtea de Apel ordonanțele DNA.

Pe lângă cererea pe fond, judecătorii i-au respins generalului și o solicitare de sesizare a Curții Constituționale cu privire la dispoziții din Codul de procedură penală și Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

"În baza art. 29 alin. (6) din Legea nr.47/1992 republicată, respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.165 alin. (2), art.166 și art.171 Cpp, art.34 alin.(1) din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare și dispozițiilor art.112 din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară. În temeiul art.250 alin.1 Cpp rap. la art.171 alin.2 Cod procedură penală respinge, ca nefondată, contestația formulată de petentul Gheorghiță Vlad împotriva măsurilor dispuse prin ordonanțele nr.50/3/P/2025 din data de 02.06.2026 a PICCJ - DNA - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari și a modului de aducere la îndeplinire. Definitivă. Cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunțare cu privire la cererea de sesizare a Curții Constituționale", se arată în decizia instanței.

Potrivit DNA, în cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Iulian Berdilă, locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București - Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul MApN.

"Înscrisul oficial emis în condițiile mai sus descrise ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate", menționează anchetatorii.

Prin această modalitate, spune DNA, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale, prin afectarea relațiilor instituționale și, corelativ, ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați, prin promovarea acestora de pe locurile cu taxă pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare trei candidați să fie încadrați pe posturi de ofițer la Ministerul Apărării Naționale.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a respins acuzațiile care i-au fost aduse de procurorii DNA, precizând că nu a săvârșit nicio faptă de corupție și nu a avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități de acest tip.