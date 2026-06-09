Avionul european al viitorului e istorie: Cauzele eșecului proiectului FCAS, care a provocat o fisură majoră între Franța și Germania

Modelul avionului stealth european FCAS a fost prezentat în premieră în 2019. Foto: Profimedia Images

Considerat cel mai important proiect european al industriei de apărare, ideea construirii avionului de luptă FCAS, dezvoltat în comun de Franța și Germania, a fost în cele din urmă abandonată, după mai mulți ani de dispute și neînțelegeri, în ciuda intervențiilor politice la nivel înalt, informează Euronews.

Astfel, după luni de negocieri și amânări, Germania și Franța au anunțat oficial luni încheierea cooperării pentru realizarea Sistemului de Luptă Aeriană a Viitorului (Future Combat Air System - FCAS), denumirea oficială a proiectului de avion european de generație nouă.

„Autoritățile germane au apreciat că nu e posibil să mai pună presiune pe companiile implicate”, a precizat Palatul Elysse, într-un comunicat.

Astfel, cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron au ajuns la aceeaşi concluzie: companiile Dassault şi Airbus nu se pot pune de acord asupra construcţiei avionului.

FCAS a fost văzut ca cel mai ambițios proiect al industriei europene de apărare din ultimii ani, care ar fi implicat în producția sa Franța, Germania, dar și Spania.

Proiectul fusese lansat în 2017 de Macron alături de predecesoarea lui Merz la conducerea guvernului de la Berlin, Angela Merkel. Avionul FCAS ar fi trebuit să devină operaţional în 2040, fiind proiectat să acţioneze alături de drone şi să înlocuiască atât aeronavele germane Eurofighter, cât şi cele franceze Rafale.

În centrul programului FCAS se afla avionul, cunoscut sub denumirea „Noua Generație de Sisteme de Armament” („Next Generation Weapon System" - NGWS). Acesta aparat combina tehnologia stealth, specifică avioanelor de ultimă generație, cu capacități de război electronic și sisteme de armament cu rază lungă de acțiune.

Spre deosebire de avioanele europene precum Eurofighter sau Rafale, FCAS era conceput ca „un sistem integrat care făcea legătura cu alte aparate, drone și senzori externi pentru a crea o arhitectură unică a câmpului de luptă”.

Costul programului era estimat a fi între 80-100 miliarde de euro.

Francezii de la Dassault au vrut control total al programului și au refuzat să împartă informații cu Airbus

Motivul pentru care acest proiect a fost abandonat l-a reprezentat disputa dintre companiile din domeniul apărării Airbus și Dassault. În luna martie, Merz și Macron au făcut o ultimă încercare de a ajunge la un compromis între cele două companii, fără succes, însă.

Dassault, este producătorul francez al avioanelor de luptă Mirage și Rafale. Conform înțelegerii inițiale, Dassault urma să conducă dezvoltarea proiectului FCAS.

Airbus, compania aerospațială franco-germană, în care guvernele Franței și Germaniei dețin câte 10% din acțiuni, avea să se ocupe de dronele care urmau să „însoțească” în misiuni avionul dezvoltat în principal de Dassault.

În scurt timp, au apărut însă divergențe legate de cine preia controlul asupra programului, accesul la tehnologii avansate și drepturile de proprietate intelectuală.

Astfel, conform ZDF, Dassault a refuzat să ofere Airbus patente ori informații sensibile legate de acest proiect.

Dassault și Airbus au avut inclusiv neînțelegeri legate de modul în care să fie împărțite veniturile obținute de pe urma acestui program.

Dassault a încercat astfel să-și aroge calitatea de „fabricant principal” și a considerat că beneficiază de expertiza necesară pentru a dezvoltat un avion de luptă „de la A la Z”. Airbus a insistat, de asemenea, că pentru un asemenea proiect, forma de parteneriat trebuie să fie mai „echilibrată”.

În ciuda negocierilor care au durat ani de zile, cele două companii nu au reușit niciodată să ajungă la un consens în aceste privințe. Mai mult, la începutul lui 2026, șeful Airbus a propus dezvoltarea a „două versiuni separate” ale acestui avion pentru a putea face față cerințelor. Sugestia nu a făcut decât să adâncească și mai mult disputa cu Dassault și a dus, în cele din urmă la renunțarea completă la proiectul avionului de luptă european FCAS.