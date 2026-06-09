Femeia care îi ajută pe liderii de extremă dreapta din Europa să spargă "zidul Bruxelles-ului": "2029, momentul preluării Comisiei"

5 minute de citit Publicat la 23:20 09 Iun 2026 Modificat la 23:20 09 Iun 2026

Marieke Ehlers este coordonatoarea disciplinei de vot în cadrul grupului de extrămă dreapta Patrioți pentru Europa din Parlamentul European. Foto: Profimedia Images

Persoana care ocupă una dintre cele mai importante funcții din cadrul extremei drepte europene și luptă pentru transformarea unei mișcări construite pe opoziția față de Bruxelles într-una capabilă să influențeze legislația europeană se numește Marieke Ehlers, scrie Politico.

Ehlers a fost numită coordonatoare a disciplinei de vot (chief whip, în terminologia consacrată) a grupului Patrioți pentru Europa, a treia cea mai mare formațiune din Parlamentul European, într-un moment în care extrema dreaptă joacă un rol mult mai important și mai influent decât în trecut, atât la Bruxelles, cât și pe întreg continentul.

Ea a preluat noua funcție în condițiile în care a fost practic desființat așa-numitul "cordon sanitar" sau acordul prin care forțele centriste țineau extrema dreaptă departe de procesul decizional.

Ehlers este o eurodeputată olandeză trimisă în legislativul european de Partidul Libertății (PVV) al lui Geert Wilders.

"Noi suntem principala opoziție din această instituție", spunea ea într-un interviu pentru Politico, luna aceasta, după câteva săptămâni de la alegerea în funcția de chief whip.

Extrema dreaptă își schimbă strategia

Strategia extremei drepte s-a schimbat după alegerile europene din 2024.

Creșterea grupului Patrioții în urma scrutinului a dus la situația în care Partidul Popular European, PPE, cea mai mare familie politică din Parlamentul European, putea apela la partidele situate la dreapta sa din punct de vedere politic pentru adoptarea legislației, ignorându-i astfel pe aliații tradiționali de centru-stânga și din zona liberală.

Această situație i-a creat probleme liderului PPE, Manfred Weber.

Deși unele facțiuni din cadrul PPE său au pledat pentru o cooperare mai strânsă cu extrema dreaptă, Weber a fost supus presiunilor din partea cancelarului german Friedrich Merz.

Merz i-a reamintit lui Weber că "știe foarte bine că nu dorim această cooperare" și că "vor exista consecințe, dacă va fi necesar".

"Manfred Weber poartă acum responsabilitatea pentru acest lucru", a avertizat cancelarul german.

Forțele de extremă dreapta au văzut în această situație o oportunitate.

În loc să rămână o mișcare contestatară la periferia Parlamentului, formațiuni precum Adunarea Națională din Franța, a lui Jordan Bardella (care conduce grupul Patrioților), PVV-ul lui Wilders și partidul spaniol Vox s-au unit sub aceeași umbrelă.

Ele au adoptat o strategie bazată pe compromis și pe construirea de alianțe, menită să transforme câștigurile electorale în influență legislativă.

Sunt puțini oameni care au contribuit la această schimbare mai mult decât Marieke Ehlers.

Ea a fost însărcinată cu transformarea grupului Patrioților, care numără 84 de eurodeputați, într-un partener pentru formarea de majorități parlamentare.

Colaborări cu PPE pe obiective comune

Patrioții au colaborat cu PPE în susținerea unor legi mai stricte privind migrația și a unor măsuri de dereglementare în domeniul mediului.

Acum, ei își îndreaptă atenția către anularea deciziei de eliminare treptată a automobilelor cu motoare cu combustie internă.

"Există dosare în care vedem oportunități, fie de a orienta lucrurile în direcția dorită de noi, fie de a adopta o abordare pragmatică, arătând că, dacă ar exista o majoritate de stânga, rezultatul ar fi mult mai rău", a explicat Ehlers.

La început, Patrioții au sprijinit în mod deliberat propunerile PPE fără să ceară prea multe la schimb, pentru a demonstra că sunt parteneri de încredere.

"Acest lucru s-a schimbat complet. Votul nostru nu mai este gratuit", a explicat ea.

Aflată la primul mandat de eurodeputat, dar foarte familiarizată cu Parlamentul după șase ani de activitate în cadrul fostului grup Identitate și Democrație, Ehlers s-a aflat în prima linie a noii strategii pragmatice a Patrioților.

Ea a condus negocierile privind o lege destinată accelerării deportărilor, acesta fiind unul dintre dosarele importante în care PPE a colaborat cu partidele de dreapta și de extremă dreapta.

"Pentru Patrioți ar fi fost mult mai simplu să voteze împotriva regulamentului privind returnările. Dar am realizat că, dacă nu cooperăm acum pentru formarea acestei majorități de dreapta, propunerea stângii, care ar fi avut majoritate, ar fi fost mult mai rea", a punctat eurodeputata.

Disponibilitatea de a juca după regulile politicii de la Bruxelles este neobișnuită pentru un grup format din partide naționaliste diverse din punct de vedere ideologic, unite în principal de dorința de a readuce competențele organismelor comunitare în capitalele naționale și care, în mod tradițional, au manifestat puțin interes pentru activitatea instituțiilor UE.

Totuși, Marieke Ehlers respinge ideea că strategia extremei drepte față de Bruxelles s-ar fi schimbat în mod radical.

"Acum suntem al treilea grup ca mărime și putem schimba efectiv lucrurile. Cred că pragmatismul ar fi existat și în grupurile anterioare, dacă ar fi existat oportunitatea de a participa", a spus ea.

PPE respinge formal colaborarea cu extrema dreaptă, dar realitatea votului arată altceva

PPE susține că nu există nicio alianță sau coordonare structurată cu Patrioții, insistând că grupul de extremă dreapta susține anumite poziții fără să primească nimic în schimb.

Ehlers respinge această afirmație.

"Dacă ei cred că oamenii vor înghiți asta, (cei din PPE) sunt extrem de naivi", a estimat ea.

Eurodeputata a oferit drept exemplu legislația europeană privind deportările și a amintit că PPE a acceptat mai multe solicitări formulate de grupul Patrioților, dar și de celălalt grup de extremă dreapta din Parlament, Europa Națiunilor Suverane.

Poziția oficială a PPE este că dorește să continue colaborarea cu Social-Democrații și cu liberalii din Renew Europe, însă nu au o problemă să se bazeze pe voturile extremei drepte pentru a-și promova agenda.

Referitor la proiectul privind deportările, purtătorul de cuvânt al PPE, Daniel Köster, a declarat în noiembrie că este "o minciună" afirmația potrivit căreia Partidul Popular ar fi negociat cu Patrioții.

Spre deosebire de coordonatorii tradiționali ai disciplinei de vot, care impun disciplina de partid prin recompense și sancțiuni, rolul lui Ehlers este să identifice subiectele asupra cărora diferitele delegații naționale ale Patrioților pot ajunge la un consens, fie că este vorba despre amendamente legislative sau rezoluții adoptate în plen.

Reprezentată a extremei drepte: 2029 ar putea fi momentul preluării Consiliului și Comisiei Europene

Ea mai susține că "zidul de protecție" sau "cordonul sanitar" împotriva extremei drepte a dispărut practic în anumite comisii parlamentare, precum cele pentru afaceri constituționale și libertăți civile.

În cele din urmă, totul depinde de oameni și de relațiile personale dintre negociatori, subliniază eurodeputata.

Ea susține că în culise, "acolo unde nu există camere de filmat și nici jurnaliști", Social-Democrații și Patrioții împărtășesc uneori poziții similare în anumite domenii de politică publică.

Cu toate acestea, forțele de centru-stânga refuză public colaborarea, chiar și atunci când există acord asupra chestiunilor de fond.

"Dar începem să observăm schimbări și în această privință, cel puțin la nivel personal", anticipează Ehlers.

Pe termen lung, această reprezentantă a Patrioților speră ca o coaliție de dreapta să devină norma și chiar să ajungă să controleze Consiliul și Comisia Europeană, inițiind un proces de reducere a competențelor Uniunii Europene și de restrângere a puterilor Bruxelles-ului.

Alegerile europene din 2029 ar putea fi momentul în care balanța s-ar putea înclina în această direcție, conchide ea.