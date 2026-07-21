Detalii șocante în cazul fostei ministre găsite moartă în casă. Criminaliștii spun că a fost lovită de 21 de ori cu ciocanul în cap

2 minute de citit Publicat la 18:00 21 Iul 2026 Modificat la 18:00 21 Iul 2026

Ann Widdecombe a fost deputată, ministră și era acum purtătoarea de cuvânt a partidului Reform UK FOTO: Getty Images

Ies la lumină detalii înfiorătoare în cazul unei crime care a șocat Marea Britanie, a cărei victimă a fost Ann Widdecombe, fostă deputată și ministră și purtătoarea de cuvânt a partidului Reform UK, fapta având loc în locuința ei retrasă din comitatul Devon.

Bărbatul acuzat de uciderea fostei deputate Ann Widdecombe este învinuit că a lovit-o de 21 de ori cu un ciocan și că i-a furat portofelul, potrivit audierilor din instanță, relatează The Independent.

Joshua Kerry, de 28 de ani, ar fi ajuns la bungalow-ul izolat al purtătoarei de cuvânt a partidului Reform UK, situat în Haytor, Devon, puțin după ora prânzului, miercuri, 8 iulie.

O cameră video montată la soneria locuinței a surprins automobilul roșu Vauxhall Corsa al suspectului oprind în fața proprietății, s-a precizat în fața Tribunalului Westminster Magistrates din Londra.

O cameră amplasată pe hol a înregistrat-o pe politiciana în vârstă de 78 de ani stând la masă și luând prânzul în bucătărie, când inculpatul a intrat pe ușa din față și a întrebat-o: „Nu cumva aveți carduri bancare și un act de identitate?”.

Potrivit acuzațiilor, acesta ar fi lovit-o apoi de 21 de ori în cap cu un ciocan, după care ar fi răsturnat-o de pe scaun pe podea.

Ann Widdecombe a fost găsită a doua zi, cu fața în jos pe podeaua bucătăriei, de un grădinar căruia i se ceruse să verifice ce s-a întâmplat cu fosta ministră responsabilă de penitenciare din partea Partidului Conservator, întrucât aceasta nu s-a prezentat la un interviu programat la postul Channel 5.

Instanța a fost informată că, potrivit concluziilor preliminare, cauza decesului a fost un „traumatism cranian produs prin lovire cu un obiect contondent”.

Joshua Kerry, arestat câteva zile mai târziu la locuința sa din Rotherham, South Yorkshire, aflată la peste 480 de kilometri distanță, s-a prezentat în instanță îmbrăcat într-un trening gri de penitenciar. În timpul scurtei ședințe de judecată, a stat cu brațele încrucișate și a vorbit doar pentru a-și confirma numele, data nașterii și adresa.

În urma percheziției efectuate în tomberoanele din apropierea locuinței sale au fost găsite un ciocan și o pereche de mănuși negre, pe care a fost identificat ADN-ul lui Ann Widdecombe, a declarat procurorul Kashir Malik.

Judecătorul-șef Paul Goldspring i-a spus inculpatului: „Sunteți acuzat de infracțiunea de omor, faptă care poate fi judecată doar de Curtea Coroanei”.

Acesta a fost plasat în arest preventiv și urmează să fie dus în fața instanței de la tribunalul Old Bailey.

Anunțând punerea sub acuzare, luni, șeful unității de combatere a terorismului, Laurence Taylor, a declarat că stabilirea dacă atacul a avut o motivație politică reprezintă în continuare „o direcție activă de investigație”.

„Vreau să fie foarte clar că investigația noastră privind acest individ, motivele sale și orice alte activități în care ar fi putut fi implicat este în plină desfășurare”, a afirmat el într-o declarație susținută în fața sediului Scotland Yard.

„Având în vedere notorietatea lui Ann Widdecombe și caracterul țintit al atacului, stabilirea motivului, inclusiv a unei posibile motivații politice, rămâne o direcție activă a investigației desfășurate de detectivii noștri. Ca în toate anchetele privind omorurile, înțelegerea motivului este o componentă esențială a cercetărilor noastre”.