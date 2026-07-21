După pisici, au apărut și șerpi la metrou. O reptilă a fost filmată între stațiile Mihai Bravu și Timpuri Noi

<1 minut de citit Publicat la 17:19 21 Iul 2026 Modificat la 17:21 21 Iul 2026

În tunelurile metroului bucureștean a apărut și un șarpe FOTO: captură video Antena 3 CNN

După pisici, în tunelurile metroului bucureștean a apărut și un șarpe. Angajații Metrorex au filmat reptila care se afla între stațiile Mihai Bravu și Timpuri Noi.

Există suspiciuni cu privire la posibilitatea de a fi mai mulți astfel de șerpi în tuneluri, însă medicii veterinari spun că specia este inofensivă.

Cel mai probabil, șarpele a ajuns în subteran din apele Dâmboviței.

În ultima perioadă, metroul s-a confruntat cu o multitudine de probleme. Mai mulți angajați au reclamat recent prezența ploșnițelor în spațiile de odihnă folosite de mecanici.

În urmă cu câteva zile, o pisică neagră care trăia de aproximativ patru ani chiar pe șinele stației de metrou Titan, de pe Magistrala 1 a Metrorex, a fost în sfârșit capturată în siguranță și preluată de Asociația Sache.

Animalul a fost evaluat medical, urmează să fie sterilizat, vaccinat și deparazitat, iar de acum poartă un nume: Mișu.

Iar înainte de Mișu a fost Rex, un motănel care a fost blocat în tunelul metroului la Politehnica timp de cinci zile și care a fost salvat de aceeași asociație.