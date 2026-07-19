Pisicul de la metroul Titan a fost salvat după patru ani printre șine. Acum îl cheamă Mișu și are deja un stăpân care îl așteaptă

colaj foto: Asociația Sache Vet

O pisică neagră care trăia de aproximativ patru ani chiar pe șinele stației de metrou Titan, de pe Magistrala 1 a Metrorex, a fost în sfârșit capturată în siguranță și preluată de Asociația Sache. Animalul a fost evaluat medical, urmează să fie sterilizat, vaccinat și deparazitat, iar de acum poartă un nume: Mișu.

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Salvarea a fost anunțată de asociație într-o postare pe Facebook, în care voluntarii le-au mulțumit angajaților Metrorex pentru efortul depus.

„Pisicul de la Titan a fost capturat ieri de angajații Metrorex, cărora le mulțumim și îi felicităm pentru răbdarea, implicarea și consecvența de care au dat dovadă. A ajuns la Sache, unde a fost evaluat medical și va fi sterilizat, vaccinat și deparazitat. Are deja o căsuță care îl așteaptă, iar de astăzi îl cheamă Mișu”, au transmis reprezentanții asociației.

O salvare care a durat până noaptea târziu

Deși pare o veste simplă și fericită, în spatele ei se ascunde un efort considerabil. Reprezentanții Sache au explicat că vestea capturării a venit în toiul nopții, după o zi întreagă dedicată unei campanii de sterilizări.

„Puțini știu însă ce înseamnă, de fapt, o astfel de salvare. Azi-noapte, la ora 1:00, după o zi întreagă de campanie de sterilizări, colegii noștri au primit vestea că Mișu fusese prins. Au plecat imediat să îl preia, pentru ca el să fie în siguranță și să înceapă drumul spre o viață normală”, au povestit voluntarii.

Ei au subliniat că salvarea unui singur animal presupune, de cele mai multe ori, o mobilizare colectivă: „De multe ori, pentru salvarea unei singure pisici este nevoie de o echipă întreagă. Oameni care observă, oameni care nu renunță, oameni care capturează în siguranță, medici veterinari, asistenți, voluntari și, în cele din urmă, o familie care îi oferă un cămin. Așa se schimbă o viață”.

De ce este periculos pentru o pisică să trăiască la metrou

Cazul lui Mișu fusese semnalat inițial pe 13 iulie, când un membru al grupului de Facebook „Animăluțe pierdute, găsite, adopții București și împrejurimi” a atras atenția asupra unei feline negre surprinse chiar în mijlocul căii de rulare a trenurilor, la stația Titan.

Traiul într-un asemenea mediu este extrem de riscant pentru orice animal. Șinele de metrou sunt străbătute de curent electric de înaltă tensiune, iar apropierea de acestea poate fi fatală.

La aceasta se adaugă pericolul constant reprezentat de garniturile aflate în mișcare, zgomotul puternic, spațiile înguste din care un animal speriat cu greu poate scăpa și lipsa unei surse sigure de apă și hrană.

Chiar dacă Mișu era hrănit constant de o persoană care îl cunoștea, un teritoriu delimitat de șine rămâne, în esență, unul ostil supraviețuirii pe termen lung.

De ce e atât de greu de prins o pisică din tunelul de metrou

Capturarea unei pisici aflate în subteran este o operațiune delicată tocmai din cauza mediului. Intervențiile nu se pot face oricând: fereastra utilă este, de regulă, cea de după miezul nopții, când circulația trenurilor se oprește și curentul de pe șine poate fi întrerupt în siguranță.

La aceasta se adaugă comportamentul animalului: o pisică ajunsă sălbăticită sau obișnuită cu un anumit teritoriu este speriată, se ascunde în spații greu accesibile și evită contactul cu oamenii, ceea ce transformă fiecare încercare de prindere într-un proces de răbdare, ce se poate întinde pe mai multe nopți.

Un exemplu recent al acestor dificultăți l-a oferit cazul de la stația Politehnica, unde, în urmă cu aproape două săptămâni, o altă pisică a rămas blocată timp de cinci zile într-o gaură din terasament, la câțiva metri de șinele sub tensiune.

Atunci, voluntari, salvatori Metrorex și reprezentanți ai Serviciului de Protecție a Animalelor au lucrat cinci nopți la rând, în intervalul scurt de după miezul nopții, pentru a scoate animalul epuizat și speriat.

Spre deosebire de acel caz, Mișu nu era un animal rătăcit și dezorientat, ci își făcuse un teritoriu la Titan de ani buni. Chiar și așa, asociațiile implicate au insistat asupra unei capturări în condiții de siguranță – un proces care, în cele din urmă, s-a încheiat cu bine. Acum, după patru ani petrecuți în subteran, Mișu urmează să înceapă o viață normală, într-o casă care îl așteaptă deja.