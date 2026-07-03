Motanul salvat din galeriile metroului are acum un nume: "Rex. De la Metrorex"

Pisica blocată în tunelul metroului la Politehnica timp de cinci zile şi cinci nopţi a primit numele "Rex". Sursa foto: Facebook/Asociaţia Sache Vet

Pisica blocată în tunelul metroului la Politehnica timp de cinci zile şi salvată în urma eforturilor unei echipe formate din opt oameni are, în sfârșit, un nume. Sute de oameni au răspuns apelului lansat de Asociaţia Sache Vet și au venit cu propuneri, iar după "dezbateri intense", alegerea a fost "Rex", un nume inspirat de Metrorex și de locul în care animalul a fost găsit. "Poartă cu el o parte din povestea lui, despre locul în care a fost găsit și cei care l-au ajutat", au precizat cei de la asociaţia pentru protecția animalelor. Potrivit acestora, numele marchează începutul unei noi vieți pentru motanul care, în prezent, se află sub tratament.

Reprezentanţii Agenției Sache Vet au anunţat vineri seara, într-o postare pe Facebook, că felina care era cunoscută doar drept "pisica de la metrou" a primit un nume. În urma apelului adresat comunității, sute de persoane au propus nume, fiecare reflectând speranța că motanul va avea, de acum înainte, o viață mai bună.

"Până ieri era «pisica de la metrou». Apoi, la întrebarea noastră, sute dintre voi i-ați oferit primul lucru pe care îl primește orice ființă care începe o viață nouă: un nume. Unele propuneri ne-au făcut să zâmbim, altele ne-au emoționat. Multe au purtat în ele aceeași dorință, ca de acum înainte soarta lui să fie mai bună. Și fiecare a spus ceva despre felul în care l-ați privit. Dintre toate, unul s-a întors iar și iar: Rex. De la Metrorex", au transmis reprezentanţii de la Asociaţia Sache Vet în comunicat.

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Aceştia au adăugat însă că, înainte de orice, Rex are nevoie de îngrijiri medicale. Deși mulți internauți s-au întrebat când va fi spălat pentru a i se vedea adevărata culoare a blănii, aceștia explică faptul că motanul are în prezent secreții nazale și urmează tratament, iar o baie i-ar putea provoca un stres suplimentar sau i-ar putea afecta starea de sănătate.

"Pentru că poartă cu el o parte din povestea lui, despre locul în care a fost găsit și cei care l-au ajutat. Poate că, peste ani, numele acesta nu ne va mai duce cu gândul la șine de metrou. Ci doar la clipa în care OAMENI au ales să nu treacă mai departe.

Bine ai venit, Rex. De acum, nu mai ești singur.

P.S. Promitem că îl vom spăla, știm că sunteți curioși ce culoare se află sub stratul de gri. Dar întâi are nevoie de stabilizare și tratament. Acum are secreții nazale și nu este indicat să îl supunem unei băi care i-ar putea provoca stres suplimentar sau schimba temperatura corporală", au mai menţionat reprezentanţii de la Asociaţia Sache Vet în postarea de pe Facebook, făcută în această seară.