Jordan Bardella promite să înfrunte Germania în inima UE. Liderul extremist face primul drum la Bruxelles dacă-i ia locul lui Macron

Publicat la 23:45 28 Apr 2026 Modificat la 00:00 29 Apr 2026

Liderul de extremă drepte din Franța, Jordan Bardella, favorit la alegerile prezidențiale de anul viitor, a anunțat că, dacă va câștiga acest scrutin, va face prima sa vizită prezidențială la Bruxelles, unde va încerca să combată ceea ce a numit "influența excesivă a Germaniei în instituțiile UE", scrie Politico.

"Prima deplasare va fi la Bruxelles, unde vom apăra interesele țării noastre, pentru a recâștiga avantajele de care alte state europene beneficiază deja", a spus Bardella pentru publicația Le Journal du Dimanche.

El a acuzat UE că a transformat Franța într-o "variabilă de ajustare comercială" pentru a satisface interesele Germaniei.

Este previzibil că Bardella va fi candidatul partidului de extremă dreapta Rassemblement National / RN (Adunarea Națională) la alegerile prezidențiale de anul viitor.

Sondaje recente îl indică drept favorit în primul tur de scrutin și cu șanse reale de a câștiga turul al doilea, pentru a-i lua locul actualului lider la final de mandat, Emmanuel Macron.

Ultimii trei președinți ai Franței au mers prima dată în Germania, după ce și-au preluat mandatul

Indiferent că au provenit din stânga sau din dreapta spectrului politic, ultimii trei președinți ai Franței - Nicolas Sarkozy, François Hollande și Emmanuel Macron - au ales Germania pentru prima lor vizită oficială ca șefi de stat, consolidând relațiile bilaterale solide de după cel de-al Doilea Război Mondial.

O eventuală președinție a lui Jordan Bardella ar marca o ruptură clară de această tradiție încă din prima zi de mandat.

Acest naționalist de 30 de ani a adoptat punctual o abordare mai moderată față de UE decât candidata tradițională a partidului său, Marine Le Pen.

Până în 2017, aceasta a susținut ieșirea Franței din Uniunea Europeană.

Bardella spune că vrea să impună "agenda Franței" la Bruxelles

În schimb, Bardella a declarat în decembrie anul trecut că nu susține un așa-numit "Frexit" și că va încerca, în schimb, să impună agenda Franței la Bruxelles.

În declarația pentru Le Journal du Dimanche, liderul RN a indicat că viziunea sa pentru UE este "o Europă puternică, dar diferită (de cea actuală, n.r.), capabilă să facă față marilor provocări industriale ale secolului XXI - Inteligența Artificială, tehnologia și explorarea spațială, în timp ce apără suveranitatea națională a fiecărui stat membru".

Euroscepticismul declarat al RN a fost un punct de tensiune cu elitele de business din Franța, pe care partidul de extremă dreapta încearcă acum să le atragă înaintea următoarelor alegeri, amintește Politico.

Însă, potrivit lui Bardella, confruntarea cu Bruxelles-ul ar favoriza și interesele economice ale Franței, prin reducerea normelor și reglementărilor UE.

"Mulți actori economici consideră că Uniunea Europeană este, în primul rând, un strat suplimentar de birocrație care ne slăbește", a spus el.