"O, Doamne! Avem o problemă." Șefa unui gigant energetic care operează și în România a încremenit când a aflat planul lui Marine Le Pen

2 minute de citit Publicat la 23:45 25 Apr 2026 Modificat la 23:45 25 Apr 2026

Marine Le Pen i-a provocat o reacție emoțională puternică șefei Engie. Foto: Profimedia Images

Catherine MacGregor, directorul executiv al gigantului francez de utilități Engie, a avut o reacție emoțională puternică atunci când a aflat planul energetic al partidului de extremă dreapta Adunarea Națională (Rassemblement National, RN), condus de Marine Le Pen și Jordan Bardella, notează Politico.

MacGregor a participat la o cină privată cu Le Pen, la care au fost invitați și alți directori de top, la începutul acestei luni.

Ea spune că s-a dus la evenimentul respectiv în ideea de a „educa” conducerea RN și de a o descuraja să iasă de pe piața energetică din Europa.

„Nu putem permite ca aceste idei, care sunt rele pentru Franța, pentru securitatea energetică a țării, pentru energiile regenerabile, să se cristalizeze și să prindă contur”, a declarat ea, marți, jurnaliștilor afaceri francezi.

Potrivit șefei Engie, propunerile RN, formulate înaintea alegerilor legislative anticipate din 2024, au constituit un semnal de alarmă pentru companiile din domeniul energiei.

Șefa Engie, despre planurile lui Le Pen: „O, Doamne!”

„Ne-am gândit brusc: 'O, Doamne, avem o problemă'”, a comentat ea intenția RN de a renunța la obiectivele Franței privind energia regenerabilă și de a părăsi piața energetică europeană.

Ani de zile, RN a susținut că prețurile la electricitate în Franța ar fi mult mai mici dacă țara ar părăsi rețeaua europeană de electricitate și gaze și s-ar baza în mare parte pe propria energie nucleară și hidroenergetică.

Criza energetică în urma invaziei ruse în Ucraina în 2022 nu a făcut altceva decât să stimuleze partidul de extremă dreapta să insiste cu aceste idei.

Având în vedere că Le Pen și președintele RN, Jordan Bardella, conduc în sondaje, înainte de alegerile prezidențiale de anul viitor, șefa companiei franceze a subliniat că are responsabilitatea de a interacționa cu acești politicieni.

„Nu ne putem ascunde capul în nisip. Adunarea Națională are 123 de mandate parlamentar. Trebuie să-i vedem, să-i educăm. La un moment dat, trebuie să recunoști peisajul (politic) din Franța”, a explicat MacGregor.

Șefa Engie recunoaște că nu a avut succes cu „educarea” creierului RN

Ea recunoscut că nu a avut „prea mult succes” în tentativele „educaționale” cu șefa de facto a RN.

Între timp, Adunarea Națională a lansat o campanie axată pe prețurile la energie, cerând guvernului să reducă taxele la benzină, pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor în urma războiului din Orientul Mijlociu.

Printre ceilalți directori generali care s-au întâlnit cu Le Pen la cina privată s-au numărat cel mai bogat om din Franța, Bernard Arnault, șefii TotalEnergies și cei ai grupului hotelier Accor.

Săptămâna aceasta, Jordan Bardella s-a întâlnit și cu reprezentanți ai principalului lobby de afaceri din Franța, MEDEF, pentru a discuta despre economie și politica fiscală.

Liderii comunității de afaceri franceze au declarat că aceste întâlniri sunt necesare, având în vedere importanța politică tot mai mare a RN.

Politico remarcă faptul că evenimentele au contribuit, de asemenea, la „normalizarea” unui partid care a fost cândva la marginea vieții politice franceze.