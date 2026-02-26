Marine Le Pen anunță că nu va candida la alegerile prezidențiale dacă va fi obligată să poarte brățară electronică de gleznă

Marine Le Pen a fost interzisă la alegerile prezidențiale din Franța după o condamnare pentru delapidare. Foto: Profimedia Images

Marine Le Pen, șefa extremei-drepte franceze, a declarat, miercuri, că nu are de gând să candideze la prezidențiale dacă va fi condamnată să poarte o brățară electronică de gleznă, chiar și dacă interdicția sa electorală este ridicată, relatează Politico.

Totuși, Le Pen spun că „nu și-a pierdut toate speranțele” ca va putea să candideze la alegerile prezidențiale de anul viitor, în ciuda problemelor pe care le are cu legea.

Le Pen a făcut declarații pentru postul francez BFMTV, primul interviu dat după ce procurorii francezi au cerut instanțelor să mențină interdicția electorală pe cinci ani pe care o are.

Șefa extremei drepte franceze a exclus mai multe scenarii în care ar candida la prezidențiale. Astfel, pare foarte puțin probabil că ea va putea să candideze la alegerile din 2027.

Emmanuel Macron nu mai poate candida din nou, funcția prezidențială fiind limitată la două mandate de constituția franceză.

Procurorii au cerut pentru Le Pen o pedeapsă cu închisoarea de patru ani și o amendă de 100 de mii de euro.

Pedepsele mai scurte sunt deseori comutate în Franța, ceea ce înseamnă că Le Pen ar putea să stea doar câteva luni, până la un an, în arest la domiciliu, cu o brățară de supraveghere pe gleznă, dacă instanța decide astfel.

Le Pen spune că nu va candida dacă se va întâmpla asta.

„Nu poți să faci campanie în astfel de condiții. Poți să faci campanie dacă n-ai voie să ieși din casă seara să-ți întâlnești votanții la mitinguri? Ar fi doar un alt mod prin care m-ar forța să nu candidez.

Nu sunt resemnată, sunt înțeleaptă. Știu că decizia nu ține de mine”, a declarat ea.

Marine Le Pen a fost condamnată pentru delapidare

Anul trecut, Marine Le Pen a fost găsită vinovată de deturnare de fonduri de la Parlamentul European, cu ajutorul partidului său, RN.

Recent, Le Pen a abandonat tonul ei combativ consacrat și a părut tot mai defetistă. Șansele sale de a câștiga această bătălie juridică sunt tot mai mici.

Le Pen a declarat și că „nesiguranța” cu privire la decizia instanței nu-i lasă partidul să înceapă campania prezidențială, deși pare că în sondaje e pe primul loc pentru primul tur de scrutin.

Ea deja a comunicat că-i va lăsa culoar liber lui Jordan Bardella, în vârstă de 29 de ani, dacă instanțele nu o lasă să candideze. Ar fi a patra oară când Marine le Pen încearcă să devină președinta Franței (în ultimele două dăți a fost învinsă de Emmanuel Macron).

Le Pen a spus că și ea și Bardella vor începe pregătirile pentru campanie imediat ce Franța trece peste alegerile municipale de luna viitoare. Ea a adăugat că va rămâne implicat și dacă nu candidează, dar că nu se va erija într-un „tutore” pentru mai tânărul ei protejat.