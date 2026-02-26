Cum explică Primăria gropile uriașe de pe străzile din București: „Au aruncat cu mii și mii de tone de sare, în neștire”

Primăria Capitalei s-a apucat să repare gropile din asfalt. Foto: Facebook/PMB

Străzile din București arată de parcă ar fi fost bombardate și tot mai mulți șoferi se plâng că și-au distrus mașinile, după ultimele zăpezi. Primăria Capitalei spune că problemele au apărut din cauza „miilor de tone de sare” aruncate de operatorii de salubritate „în neștire”.

„În iarna aceasta, am avut zăpadă în reprize, astfel că operatorii de salubritate, cu care primăriile de sector au încheiat contracte pentru deszăpezire, au aruncat cu mii și mii de tone de sare. În neștire! Care au erodat asfaltul și așa cu probleme”, au scris reprezentanții PMB, pe Facebook.

Potrivit acestora, din cauza subfinanțării Primîriei, ani la rând nu s-au putut face investiții serioase, ci doar „cârpeli”.

„Plus că a aparut des fenomenul de îngheț-dezgheț. De asemenea, multe gropi s-au format în jurul gurilor canal sau pe traseele rețelelor de utilități, unde firmele edilitare sunt obligate să intervină”, explică Primăria.

Potrivit sursei citate, doar 880 de străzi, din cele 5.340 ale Bucureștiului, sunt în administrarea PMB prin Administrația Străzilor (ASB).

„Restul de 4.460 aparțin primăriilor de sector și sunt obligate să intervină ca să le asfalteze/repare. Primăria Sectorului 2 a dat către ASB două milioane de lei, ca să intervină și să repare pe străzile pe care le administrăm. Pe lângă cele 5,35 milioane lei pe care le cheltuie, tot din bugetul propriu, ca să le astupe pe cele pe care le are în administrare.

Asta înseamnă să lucrezi în echipă", se mai arată în postare.

ASB a demarat încă de la începutul anului un amplu program de reparații pe străzile administrate.

„Doar luni, marți și în prima parte a zilei de astăzi a plombat 100 de gropi. Ba chiar, a decopertat și a intervenit pe anumite suprafețe cu probleme semnificative”, mai anunță PMB.

Șoferii care circulă pe drumurile din România și au mașini avariate din cauza gropilor pot cere despăgubiri. Însă, chiar dacă legea există, puțini sunt cei care fac asta. Avocatul Adrian Cuculis a explicat miercuri, la Antena 3 CNN, ce pași trebuie să urmeze dacă vor să își recupera costul reparațiilor.