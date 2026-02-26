Un primar din Gorj a fost prins beat la volan de poliţişti. Ce alcoolemie avea în sânge

Primarul comunei Slivilești, Sorin Bucurescu, a fost prins beat la volan în Motru. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Un primar din Gorj a fost prins de un echipaj de poliţie în timp ce conducea beat. Edilul Sorin Bucurescu fost oprit în trafic de agenţi și a refuzat etilotestul, motiv pentru care el a fost transportat la spital pentru recoltare de probe biologice. În cele din urmă, oamenii legii au aflat că bărbatul avea o alcoolemie de aproape 2 la mie. Pe numele primarului a fost deschis dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Edilul comunei Slivilești, Sorin Bucurescu, a fost tras pe dreapta de un echipaj de poliţie pe o stradă din municipiul Motru în urmă cu două zile. El se afla la volanul maşinii primăriei, iar în momentul în care i s-a cerut să sufle în aparatul etilotest, bărbatul de 53 de ani a refuzat.

Pe de altă parte, edilul Sorin Bucurescu a acceptat să-i fie recoltate probe biologice la spitalul din Motru. Rezultatul de la Serviciul de Medicină Legală a confirmat că primarul comunei Slivilești consumase alcool înainte de a se urca la volan. Buletinul de analiză a indicat o valoare de 1,79 la mie, alcool în sânge.

"La data de 25.02.2026, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului, ca urmare a identificării în trafic, la data de 24.02.2026, a unui bărbat de 53 de ani, din comuna Slivilești, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Minerului, din Motru, iar cu ocazia controlului acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Rezultatul expertizării mostrelor biologice a indicat valori de 1,68-1,79 mg/l alcool în sânge", au transmis polițiștii într-un comunicat, potrivit obiectivgorj.ro.

Poliţiştii din Gorj i-au întocmit dosar penal pentru conducerea sub influenţa alcoolului primarului Sorin Bucurescu şi l-au lăsat şi fără permisiul de conducere.