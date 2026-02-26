Încă un primar anunță că vor fi interzise sălile de jocuri de noroc: „O fac pentru familiile şi vieţile distruse”

Primarul a precizat că, de-a lungul timpului, s-a pronunţat împotriva extinderii jocurilor de noroc. Foto: Getty Images

Încă un primar a anunțat că va propune interzicerea sălilor de jocuri de noroc în municipiul pe care îl administrează, după inițiative similare ale primarilor din Miercurea Ciuc și Slatina. Edilul din Brăila, Viorel Marian Dragomir, a anunţat că va propune Consiliului Local Municipal Brăila interzicerea păcănelelor pe raza oraşului, în urma modificării legislaţiei care conferă autorităţilor locale dreptul de a autoriza funcţionarea acestora, relatează Agerpres.

Primarul Viorel Marian Dragomir a precizat că vrea această măsură pentru „familiile şi vieţile distruse, pentru copiii care cresc în lipsuri din cauza dependenţei părinţilor”.



„Scoatem păcănelele afară din Brăila! Îmi asum această decizie. Brăileni, vreau să citiţi atent şi să îmi spuneţi părerea voastră. Ca întotdeauna, vor exista şi voci nemulţumite, dar eu am fost ales primar pentru a lua decizii în interesul majorităţii, nu pentru grupuri de interese. Până acum, primarii nu aveau niciun cuvânt de spus în această privinţă. Autorizarea păcănelelor se făcea doar la Bucureşti.

Acum, legea s-a schimbat şi eu îmi asum această decizie. Voi propune Consiliului Local interzicerea păcănelelor în Municipiul Brăila. O fac pentru familiile şi vieţile distruse, pentru copiii care cresc în lipsuri din cauza dependenţei părinţilor şi pentru demnitatea unui oraş care merită mai mult decât iluzii vândute pe bani grei", a scris, joi, Dragomir, pe contul personal de Facebook.



Declaraţia edilului vine după ce Guvernul a modificat, marţi, Ordonanţa de urgenţă privind administraţia, introducând obligaţia operatorilor licenţiaţi de a obţine, pe lângă licenţa naţională, şi o autorizaţie de funcţionare emisă de administraţia publică locală în raza căreia îşi desfăşoară activitatea.



Potrivit noilor reglementări, operatorii economici care deţin licenţă valabilă la nivel naţional nu vor mai putea funcţiona fără acordul administraţiei locale, responsabilitatea fiind transferată parţial către autorităţile locale, care vor decide, prin hotărâri de Consiliu Local, dacă şi în ce condiţii permit funcţionarea sălilor de jocuri de noroc.



Primarul a precizat că, de-a lungul timpului, s-a pronunţat împotriva extinderii jocurilor de noroc şi a criticat menţinerea deschisă a sălilor de jocuri în perioada pandemiei, în timp ce alte activităţi erau restricţionate.



„Rămân consecvent. În pandemie, când un prim-ministru PNL impunea mască şi distanţare fizică în parcuri sau biserici, dar ţinea deschise păcănelele, mi-am asumat şi am criticat dur această decizie stupidă a Guvernului. De-a lungul timpului, indiferent de ce funcţie am avut, am fost un adversar al acestui flagel care distruge vieţi şi am spus-o răspicat. Guvernele au protejat mereu această industrie a jocurilor de noroc. Să o spunem deschis. Logic, totul pe bani mulţi şi interese de tot felul. Oamenii erau mereu pe planul doi”, a precizat Dragomir.



El a subliniat că, dacă există brăileni care susţin sălile de jocuri de noroc sau voci care invocă libertatea de a face afaceri, le transmite că „să nu confundăm dreptul de a face afaceri cu dreptul de a exploata slăbiciunea oamenilor”.



„Critica este legitimă şi o susţin, dar indiferenţa faţă de un flagel care sfâşie atât de multe familii şi împinge oameni în situaţii groaznice nu ar trebui să fie o opţiune pentru nimeni. Oricât am dezbate acest subiect, nu e despre a interzice de dragul interzicerii, ci despre a nu mai închide ochii la ceva ce face rău. Enorm de mult rău. Din acest motiv, îmi asum eliminarea păcănelelor din municipiul Brăila. Prefer să fiu criticat pentru asta decât să fiu lăudat pentru că am stat deoparte. Ştiu că voi deranja interese mari, dar 'niciun profit' nu e mai important decât brăilenii”, a precizat Dragomir.