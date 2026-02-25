Orașul din România care ar putea interzice complet sălile de jocuri de noroc. Urmează o dezbatere publică

Sălile de jocuri de noroc ar putea fi interzise în Miercurea-Ciuc. Foto: Getty Images

Autorităţile locale din Miercurea-Ciuc analizează posibilitatea de a limita sau chiar de a interzice sălile de jocuri de noroc în oraş, în contextul în care Guvernul a modificat, printr-o ordonanţă de urgenţă, regulile referitoare la organizarea şi exploatarea acestor activităţi.

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a declarat, pentru Agerpres, că poziţia administraţiei este una clară în privinţa cartierelor rezidenţiale, unde astfel de activităţi ar urma să fie excluse.

Edilul a menţionat, însă, că va fi efectuată o dezbatere publică în urma căreia se va decide dacă jocurile de noroc vor fi premise sau nu în zonele de servicii, aflate la distanţă de cartierele de locuinţe.

"Legea este foarte bună. O aşteptam. (...) Vom face o dezbatere publică", a spus Korodi Attila.

Acesta a mai arătat că dezbaterea publică va avea loc în Consiliul Local, dar vor fi consultate şi părţile interesate, precum şi reprezentanţii societăţii civile.

Guvernul a modificat, prin Ordonanţa de urgenţă privind administraţia, reglementările referitoare la organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, prin introducerea obligaţiei operatorilor licenţiaţi de a obţine, pe lângă licenţa naţională, şi o autorizaţie de funcţionare de la autoritatea administraţiei publice locale pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea.