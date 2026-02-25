Cele nouă obiective turistice din judeţul Neamţ care concurează pentru titlul de "Destinaţia Anului 2026"

Barajul Bicaz, din judeţul Neamţ. Foto: Agerpres

Nouă destinaţii de vis din judeţul Neamţ se află pe lista celor care concurează în cadrul competiţiei "Destinaţia Anului 2026", potrivit unui anunţ făcut de preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), Daniel Vasilică Harpa, notează Agerpres.

Destinaţiile sunt din zone de turism de aventură, ecumenic sau istoric, din aproape toate zonele judeţului Neamţ.

"Prezenţa celor nouă destinaţii din judeţul Neamţ în această competiţie este o onoare şi o confirmare a muncii depuse pentru dezvoltarea turismului local. Neamţul are un potenţial extraordinar, iar această recunoaştere arată că judeţul nostru devine un reper pe harta turistică a României", a declarat preşedintele CJ Neamţ.

Care sunt cele 9 obiective turistice din Neamţ

Cele nouă destinaţii din judeţul Neamţ care concurează sunt: Piatra Neamţ la categoria "Oraşe care inspiră", Bicaz şi împrejurimile şi Ţinutul Zimbrului la "Tărâmuri fermecate", Vânători-Neamţ la "Sate de poveste", Durău Park şi Experienţe pe Riviera Lacului Bicaz la "Joacă şi Adrenalină", Mănăstirea Neamţ la "Sanctuare ale Istoriei", Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni din Piatra-Neamţ la "Tărâmul cunoaşterii" şi Via Ferrata Astragalus Cheile Şugăului-Munticelu la "Comori naturale".

Urmează etapa de evaluare naţională şi votul public pentru desemnarea destinaţiilor câştigătoare.

De curând, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism a clasat Ţinutul Neamţului pe locul patru la nivel naţional în topul destinaţiilor recomandate pentru acest an.