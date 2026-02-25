Angajații de la Guvern îl acuză pe Bolojan că seamănă „ura de clasă” prin reforma administrației: „E ipocrizie, disperare și cinism”

Angajații de la Palatul Victoria acuză Guvernul că începe cu tăieri în zonele cele mai facile și ignoră sinecurile. Foto: Guvernul României

Sindicatul angajaților de la Executiv a criticat dur, într-un comunicat de presă, reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Aceștia denunță o „prigoană” a lucrătorilor la stat, susțin că măsurile nu vizează „zonele reale de risipă și politizare” și îl acuză pe prim-ministru că seamănă „ură de clasă”, similar perioadei de dinainte de Al Doilea Război Mondial. Mai mult, sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului îl atacă pe Ilie Bolojan, pe care îl numește „premierul eu-guvernez-singur”, pentru că a ignorat avizele negative primite pe ordonanța tăierilor.

Sindicatul angajaților de la Guvern susține că premierul Ilie Bolojan a adoptat ordonanța care cuprinde măsurile din reforma administrației în „dispreț față de avizele și avertismentele instituțiilor care au exact rolul de a apăra legalitatea și constituționalitatea”.

„Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, ministrul Finanțelor, Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social, precum și partenerii sociali au semnalat explicit vulnerabilități grave: lipsa situației extraordinare care să justifice urgența, riscuri de neconstituționalitate, atingerea drepturilor fundamentale, afectarea stabilității funcției publice și distrugerea predictibilității normelor.

Guvernul a primit aceste avertismente. Nimeni nu le-a citit – nici nu se putea, de vreme ce unele avize au sosit cu nici două ore înainte de ședința de Guvern. Premierul „eu-guvernez-singur” le-a tratat ca pe simple formalități și le-a ignorat.

(...) Atragem atenția că folosirea ordonanței de urgență în absența unei situații extraordinare reale reprezintă o ocolire a Parlamentului și o slăbire deliberată a controlului democratic. Când urgența devine instrument de impunere a voinței politice, statul de drept devine decor, iar cetățenii obiecte, numere”, au transmis angajații de la Guvern în comunicatul remis Antena 3 CNN.

„Trâmbițata reformă ocolește cu grație zonele reale de risipă și politizare”

De asemenea, aceștia acuză Guvernul că începe cu tăieri în zonele cele mai facile și ignoră sinecurile, sumele alocate partidelor sau numărul de parlamentari. Mai mult, Sindicatul îl acuză pe Bolojan că își protejează „apropiații” din diverse instituții de stat.

„Ordonanța începe, previzibil, cu tăieri acolo unde e mai simplu: în zona funcției publice, în drepturile și securitatea profesională a celor care nu au pârghii politice. În schimb, trâmbițata reformă ocolește cu grație zonele reale de risipă și politizare.

De exemplu, la CNSAS, colegiul de conducere are 13 membri, toți numiri politice, iar la CNCD colegiul director are 9 membri cu rang de secretar de stat. Aceste structuri sunt populate prin decizie politică, cu mandate generoase și indemnizații consistente. Acolo nu vedem urgență. Acolo nu vedem reformă. Nu vedem urgență nici în respectarea voinței poporului de a reduce numărul de parlamentari sau sumele alocate partidelor politice, care încasează cotizații de la membrii, deci au surse de venit.

Oare câți dintre apropiații premierului se regăsesc în consilii de administrație, comitete, agenții, structuri consultative? Întrebarea rămâne, chiar dacă, la nivel declarativ, unii demnitari afirmă că nu vor accepta niciodată astfel de funcții, așa cum este cazul purtătorului de cuvânt al Guvernului”, se arată în comunicatul citat.

Angajații lui Bolojan îl acuză că seamănă „ura de clasă”

Angajații de la Guvern acuză o „prigoană” a bugetarilor și îl acuză pe Ilie Bolojan că seamănă „ura de clasă”, pentru a intra în grațiile mediului privat.

„Este frustrant și umilitor să asistăm la această prigoană a lucrătorilor de la stat. Ura de clasă cultivată de actualul Guvern împotriva unei largi categorii sociale și profesionale este un tip de discurs care a mai existat în Europa doar în perioadele cele mai întunecate ale secolului trecut, înainte de Al Doilea Război Mondial.

Este ipocrizie, disperare și cinism să fie momit mediul privat cu „măsuri economice” condiționate de concedierea bugetarilor. Pleacă unii, dar vor veni alții - ai lor.

Modificările prin care se relaxează criteriile de constituire a serviciilor și direcțiilor arată disperarea de a salva anumite poziții de conducere. Vor să-i păstreze șefi chiar și după exodul celor vizați de reformă.

Dacă Guvernul vrea reformă reală, să înceapă de acolo unde politicul și-a construit confortul de peste 35 de ani! NOI NU suntem EI”, a mai transmis sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului.

Guvernul a adoptat reforma administrației

Guvernul a adoptat marți, 24 februarie, reforma administrației publice, care aduce reduceri de personal în cabinetele demnitarilor și introduce criterii clare de performanță pentru funcționarii publici.

Potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, fiecare cabinet va pierde câte un post, iar evaluarea angajaților din sistem va fi realizată pe baza unor indicatori obligatorii.

Potrivit datelor prezentate, la nivel local sunt vizate 12.794 de posturi, dintre care 6.102 sunt consilieri personali, iar la nivel central se reduc 192 de posturi în cabinete. De asemenea, la prefecturi vor fi eliminate 168 de posturi.

În total, reforma afectează 45.698 de posturi. Totuși, concedierile efective vizează aproximativ 20.000 de angajați, restul fiind poziții vacante eliminate din organigramă.