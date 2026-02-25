Programul de vaccinare în farmacii se extinde. Anunțul Ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete

Vaccinul HPV este gratuit pentru fetele și tinerele cu vârste de până la 26 de ani în România. Foto: Antena 3 CNN

Programul de vaccinare în farmacii se extinde. Ministrul Sănătății a anunțat că, pe lângă vaccinul antigripal, se va putea face și vaccinul anti-HPV în farmacii. Alexandru Rogobete urmează să semneze un ordin în acest sens luna viitoare. În condițiile în care boli eradicate în urmă cu zeci de ani reîncep să apară în România și să facă din nou victime din cauza ratei mult prea mici de vaccinare, autoritățile caută acum soluții, de la extinderea programelor de imunizare până la lupta cu dezinformarea din social media și nu numai.

În ultimii doi ani, 30 de copii nevaccinați au murit de rujeolă, iar la fiecare 5 ore o femeie din România moare din cauza cancerului de col uterin.

„De multe ori am auzit spunând: dacă ar fi un vaccin care ar trata cancerul, l-am face toți. Uite că-l avem pe unul care previne cancerul. Hai să-l facem toți! Vedem un interes din ce în ce mai mare al părinților pentru a afla informații în legătură cu vaccinarea. În acest moment avem cel mai extins program de vaccinare anti-HPV din Europa, care anul trecut a înregistrat o creștere de 40%”, susține Livia Stan – Policy Market Access Director MSD.

Tocmai din acest motiv, ministrul Sănătății a anunțat, în cadrul Conferinței Naționale „România în alertă – Boli transmisibile scapă de sub control”, marca România Inteligentă, că va extinde programul de vaccinare anti-HPV.

„O a treia măsură care s-a întâmplat și care acum se va extinde este vaccinarea în farmacii. Pentru vaccinul antigripal este deja semnat ordinul de ministru. Ținând cont că se întâmplă și în alte state europene, vrem să extindem la HPV în viitorul apropiat. Demersurile sunt începute. Eu cred că undeva în luna martie voi semna și ordinul de ministru prin care vaccinul pentru HPV va fi realizat și în farmacii”, a declarat Alexandru Rogobete în cadrul conferinței.

Deși pentru fetele și tinerele cu vârste de până la 26 de ani vaccinul anti-HPV este gratuit, mai puțin de un sfert s-au vaccinat.

„Eu cred că aici, ca medici, avem o responsabilitate acum, poate mai mare ca niciodată. Pentru că vaccinarea înseamnă prevenție și pentru că prevenția salvează vieți. Este absolut inadmisibil să ai acest vaccin, să ai și gratuitate, să poți să-l administrezi, să poți să previi cancerul de col uterin și să nu o faci”, a explicat și prof. univ. dr. Cătălina Poiană – președinte al Colegiului Medicilor din România.

Reprezentanții farmaciștilor atrag atenția că extinderea programului de vaccinare în farmacii trebuie bine reglementată.

„Problema principală o reprezintă decontarea serviciului, adică farmaciile, în urmă cu 3 ani, s-au înscris în acest program pilot, au investit în dotarea spațiilor, au investit în pregătirea colegilor și au sperat că, la un moment dat, se va ajunge și la decontarea serviciului de vaccinare. Din păcate, încă nu s-a ajuns. Sperăm că se va ajunge acolo. Au existat 430 sau 460 de farmacii autorizate, iar în momentul de față mai sunt 370, adică o parte dintre ele au renunțat”, afirmă Bogdan Chiriac – președintele Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România.

Chiar dacă mulți români nu își fac lor sau copiilor nici măcar vaccinurile gratuite, autoritățile vor să suplimenteze lista celor compensate, în speranța că măcar anumite boli nu vor mai face victime.

„Dacă vorbim despre vaccinare, în momentul de față, nu bugetul este problema. Contractele sunt încheiate, iar bugetul există. Problema e că nu se vaccinează oamenii, pentru că nu reușim să-i convingem că e un lucru benefic”, a completat ministrul Sănătății.

În alte state europene, de peste 20 de ani, cetățenii se pot vaccina în farmacii, iar metoda a dat rezultate.