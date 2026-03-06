„Acasă în siguranță” 2026: Campanie națională pentru protejarea locuințelor românilor, lansată de UNSAR și Antena 3 CNN

În acest context, Antena 3 CNN și UNSAR continuă campania de informare privind importanța asigurării locuințelor.

Conferința România Inteligentă ”Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați. Împreună pentru locuitorii din Județul Constanța” va avea loc miercuri, 18 martie 2026, ora 9:30, în sala „Remus Opreanu” din cadrul Consiliului Județean Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, municipiul Constanța și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.

Harta zonelor de risc din România se extinde, iar județul Constanța nu este ocolit de pericolele dezastrelor naturale. Inundațiile și vijeliile din ultima perioadă au demonstrat cât de vulnerabile pot fi locuințele din zonă în fața fenomenelor meteo extreme, iar riscul seismic – resimțit și în Dobrogea în cazul unui cutremur major – rămâne o realitate care nu poate fi ignorată.

În acest context, Antena 3 CNN și UNSAR, în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța, continuă campania de informare privind importanța asigurării locuințelor. După primul eveniment de la București, demersul ajunge în județul Constanța pentru a aduce în prim-plan riscurile specifice regiunii și soluțiile prin care proprietarii își pot proteja casele și bunurile, într-o țară în care 8 din 10 locuințe sunt încă neasigurate.

Subiecte de dezbatere:

1. Constanța între mare și mari amenințări: cât de pregătită este să facă față unui

eventual dezastru major?

Analiza riscurilor cumulate: cutremur, furtuni maritime, inundații urbane, incendii de

vegetație.

2. Furtunile de la Marea Neagră și vulnerabilitatea locuințelor de coastă

Ce daune produc vijeliile și cum pot fi protejate eficient clădirile din zonele litorale?

3. Inundațiile urbane în Constanța – infrastructură vs. schimbări climatice

Sunt pregătite orașele din județ pentru ploi torențiale tot mai frecvente?

4. Riscul la incendii, amenințare permanentă. De la incendiile de vegetație tot mai

frecvente, la imobilele distruse de explozii și șocul izbucnit din cauze imputabile.

5. Cutremurul – un risc ignorat în Dobrogea? De ce județul Constanța trebuie să ia în calcul

serios efectele unui seism major produs în zona Vrancea?

6. Furturile din imobile și distrugerile de bunuri. Risc sezonier crescut sau vulnerabilitate

permanentă?

7. Gradul de asigurare al locuințelor în județul Constanța. Câte locuințe sunt protejate și ce

ar însemna financiar un dezastru pentru proprietarii neasigurați?

8. Rolul administrațiilor locale din județ (municipii, orașe, comune)

Ce pot face primăriile pentru a crește nivelul de protecție al comunităților?

9. Turismul și riscurile naturale – cât de pregătită este infrastructura sezonieră?

Hoteluri, pensiuni, apartamente în regim hotelier: sunt suficient protejate?

10. Asociațiile de proprietari din municipiul Constanța – parteneri în prevenție

Cum pot deveni blocurile de locuințe un model de responsabilitate colectivă?

11. De la informare la acțiune: ce obiectiv își poate asuma județul Constanța pentru 2026?

Creșterea procentului de locuințe asigurate? Campanii anuale? Parteneriate locale

permanente?

Conferința va fi transmisă în direct miercuri, 18 martie 2026, începând cu ora 9:30

Antena 3 CNN: https://www.facebook.com/Antena3Oficial

Income Magazine: https://www.facebook.com/IncomeMagazin

Jurnalul: https://www.facebook.com/jurnalul.ro

Accesul la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.