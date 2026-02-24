„Acasă în siguranță” 2026: Campanie națională pentru protejarea locuințelor românilor, lansată de UNSAR și Antena 3 CNN

2 minute de citit Publicat la 09:14 24 Feb 2026 Modificat la 09:14 24 Feb 2026

Campania își propune să aducă în prim-plan rolul asigurărilor obligatorii și facultative

Campania națională „Acasă în siguranță. MAI RESPONSABILI. MAI IMPLICAȚI. ÎMPREUNĂ” debutează în 2026 printr-o serie de evenimente dedicate informării publicului cu privire la importanța asigurării locuințelor și a bunurilor. Proiectul este derulat de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) în parteneriat cu Antena 3 CNN și ajunge anul acesta la a doua ediție consecutivă.

Campania își propune să aducă în prim-plan rolul asigurărilor obligatorii și facultative în protejarea financiară a familiilor din România, în contextul riscurilor tot mai frecvente generate de dezastre naturale sau incidente provocate de om.

Lansarea campaniei 2026 va avea loc marți, 3 martie 2026, de la ora 14:30, în cadrul unei conferințe naționale organizate la București, la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN. Evenimentul va reuni reprezentanți ai autorităților, ai industriei de asigurări și ai administrației publice, care vor discuta atât despre măsurile de prevenire a riscurilor, cât și despre soluțiile de protecție financiară disponibile pentru populație.

După evenimentul din Capitală, caravana „Acasă în siguranță” va continua cu întâlniri regionale organizate la Constanța, Suceava și Cluj. La aceste conferințe sunt așteptați sute de primari și președinți de asociații de proprietari din fiecare regiune, în cadrul unui dialog direct cu specialiști și factori de decizie.

Prin cele patru conferințe programate în 2026, organizatorii urmăresc să crească nivelul de conștientizare privind necesitatea asigurării locuințelor, să sublinieze importanța protejării imobilelor și bunurilor personale și să creeze o platformă de colaborare între autoritățile centrale, administrațiile locale și comunitățile din întreaga țară.

Subiecte de discuție:

1. Gradul real de protecție a locuințelor în România.

Câte locuințe sunt asigurate astăzi și ce înseamnă acest procent în cazul unui dezastru major?

2. Rolul administrației locale în creșterea responsabilității comunitare

Ce instrumente concrete au primarii pentru a încuraja protecția locuințelor?

3. De ce nu își asigură românii casele?

Bariere psihologice, lipsă de informare, neîncredere sau percepția costului?

4. Diferențe regionale de risc și soluții adaptate local

Cum abordăm diferit zonele cu risc seismic, inundații sau alunecări de teren?

5. Parteneriat public–privat pentru protecția comunităților

Cum pot colabora autoritățile locale și companiile de asigurări pentru rezultate concrete?

6. Impactul unui dezastru major asupra bugetelor locale

Cine plătește reconstrucția dacă locuințele nu sunt asigurate?

7. Asociațiile de proprietari – catalizatori ai informării corecte

Cum pot deveni un canal eficient de educare și mobilizare?

8. Educația financiară ca instrument de prevenție

Cum explicăm simplu și clar importanța asigurării locuinței?

9. Cadrul legislativ actual – este suficient sau necesită ajustări?

Există mecanisme care pot crește gradul de conformare?

10. De la conștientizare la acțiune: ce angajamente asumăm în 2026?

Ce obiective măsurabile pot fi stabilite la nivel național și regional?

Conferințele vor fi moderate de Adrian Ursu, jurnalist al Antena 3 CNN, iar printre principalii speakeri se numără reprezentanți ai industriei de asigurări și ai autorităților. Vor lua cuvântul Alexandru Ciuncan, președinte și director general al Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), Alina Bărbulescu, specialist asigurări bunuri și proprietăți în cadrul UNSAR, Cosmin Tudor, director general adjunct al PAID România, Cătălin Vasile, membru în board-ul UNSAR și Chief Sales Officer al NN România, precum și dr. Elena Mateescu, director general al Administrația Națională de Meteorologie.

Conferința de lansare de la București va fi transmisă în direct marți, 3 martie 2026, începând cu ora 14:30, pe platformele online Antena 3 CNN și Jurnalul. Evenimentul va putea fi urmărit pe antena3.ro, jurnalul.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook ale Antena 3 CNN si Jurnalul.Accesul la eveniment se face pe baza de invitație și confirmare prealabilă.