„Bomba cu ceas” din Marea Mediterană: un petrolier rusesc avariat plutește în derivă în apropierea coastelor Italiei

„O bombă cu ceas plin cu gaz” plutește, în Marea Mediterană, în apropierea coastelor Italiei. Autoritățile maritime i-au avertizat pe navigatori să stea departe de un petrolier rusesc fără echipaj, care se află în derivă de câteva zile între Italia și Malta după un presupus atac cu drone. În timp ce Rusia denunță o încălcare a dreptului internațional și critică Italia pentru că nu a condamnat presupusul atac, autoritățile din Italia sunt mai îngrijorate de un posibil dezastru ecologic, relatează CNN.

Imagini de supraveghere filmate de deasupra navei arată vasul înnegrit și fumegând, înclinat într-o parte, cu o spărtură uriașă pe partea babord și cu o substanță uleioasă pe suprafața apei din jur.

Nava sub pavilion rus - Arctic Metagaz - transportă aproximativ 900 de tone de motorină și peste 60.000 de tone de gaz natural lichefiat, aflate încă în corpul navei, potrivit autorităților italiene.

Petrolierul ar face parte din „flota-fantomă” a Rusiei

Se presupune că vasul face parte din așa-numita „flotă fantomă” a Moscovei, formată din petroliere vechi care transportă în mod clandestin petrol rusesc în întreaga lume, în pofida sancțiunilor impuse de Statele Unite și Europa după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022.

Nava, lungă de 277 de metri, plecase din portul arctic rusesc Murmansk și se îndrepta spre Egipt, potrivit site-ului VesselFinder.

Totuși, în dimineața zilei de 3 martie, vasul „a fost atacat de drone maritime și aeriene în ape neutre din Marea Mediterană, la aproximativ 168 de mile marine sud-est de Malta”, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe din Rusia într-un comunicat din 11 martie.

Cei 30 de membri ai echipajului, dintre care unii au suferit arsuri, au abandonat nava după izbucnirea unui incendiu. Ei au fost salvați din barca de salvare și transportați la Benghazi de Garda de Coastă a Libiei, în cooperare cu ambasada Rusiei în Libia, potrivit purtătoarei de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zakharova, care a calificat presupusul atac asupra navei comerciale drept un „act de terorism”.

Ministerul rus al Transporturilor a afirmat că drone navale ucrainene ar fi fost responsabile pentru atac, potrivit Reuters. Ucraina nu a comentat incidentul.

Zakharova a descris incidentul drept „o încălcare flagrantă a dreptului internațional”, cu posibile consecințe grave.

„În mod remarcabil, atacul a avut loc în apropierea țărmurilor unui stat membru al UE, iar până în prezent niciuna dintre țările europene nu a condamnat incidentul”, a spus ea.

Deși incidentul a avut loc în ape internaționale, guvernul Italiei este tot mai îngrijorat că schimbarea vânturilor ar putea împinge nava spre apele teritoriale italiene, potrivit autorităților navale italiene.

Situația a fost analizată într-o ședință de urgență vineri, la care au participat miniștrii Apărării, Afacerilor Externe, Energiei, Transporturilor maritime și protecției civile, precum și premierul italian Giorgia Meloni. Participanții i-au recomandat premierului ca nava să nu fie primită într-un port italian, descriind-o drept „o bombă cu ceas plină cu gaz”, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe italian.

Nu se crede că a mai rămas cineva la bordul petrolierului, care a pierdut complet alimentarea cu energie și controlul asupra sistemului de direcție. Meloni a declarat după reuniune că Guvernul său se află în „contact permanent” cu autoritățile din Malta, iar cele două state monitorizează situația.

Atât Italia, cât și Malta au trimis remorchere și echipamente antipoluare pregătite să intervină dacă va fi necesar. Duminică, nava plutea în derivă la aproximativ 20 de mile marine de insula siciliană Linosa, parte a arhipelagului care include Lampedusa.

În cele din urmă, responsabilitatea operațiunilor de salvare revine proprietarului rus al navei, compania LLC SMP Techmanagement, însă autoritățile italiene și malteze nu au confirmat până acum vreun contact cu aceasta.

Autoritățile din Malta au angajat o echipă specializată în salvare maritimă pentru a stabili dacă petrolierul poate fi remorcat în siguranță către un port sau dacă ar trebui scufundat în larg, potrivit ziarului Malta Today. Garda de Coastă din Italia a refuzat să confirme pentru CNN dacă există și un plan de a remorca nava mai departe în larg, unde apele sunt mai adânci.

Risc pentru un dezastru ecologic în Mediterană

Organizația de conservare World Wide Fund for Nature (WWF) a avertizat asupra riscurilor pentru mediu, mai ales dacă petrolierul ar fi scufundat cu încărcătura sa „extrem de periculoasă”.

„O eventuală scurgere ar putea provoca incendii pe mare, nori criogenici letali pentru fauna marină și o poluare extinsă și de lungă durată a apei și atmosferei”, a transmis organizația într-un comunicat publicat vineri.

WWF a precizat că zona în care nava plutește în prezent găzduiește aproape toate speciile marine protejate din Marea Mediterană și este traversată de ton roșu și pește-spadă.

„Zona este de o valoare ecologică excepțională, cu ecosisteme de mare adâncime fragile și una dintre cele mai ridicate biodiversități din bazinul mediteranean. Riscul pentru mediu este, prin urmare, foarte mare și potențial ireversibil, cu consecințe grave pentru economiile insulelor Pelagie, bazate pe pescuit și turism”, a avertizat organizația.

În momentul în care nava a fost lovită, autoritatea portuară din Libia a informat inițial în mod eronat autoritățile maritime mediteraneene că vasul s-a scufundat după ce a suferit „explozii bruște urmate de un incendiu masiv”, au declarat autoritățile navale italiene pentru comisia specială italiană.

Câteva zile mai târziu, autoritățile din Malta au reperat nava și au alertat Italia, iar cele două țări au avertizat toate navele din zonă să păstreze o distanță de cel puțin cinci mile marine față de petrolier.