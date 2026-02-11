„Flota-fantomă” a Rusiei a fost prezentă aproape zilnic în apele Danemarcei în 2025

1 minut de citit Publicat la 20:49 11 Feb 2026 Modificat la 20:49 11 Feb 2026

Navă din flota fantomă a Rusiei. Foto: Profimedia Images

Tancurile petroliere ale așa-numitei „flote-fantome” a Rusiei, care ocolesc sancțiunile europene, au traversat apele Danemarcei aproape în fiecare zi în 2025, arată datele centralizate de Autoritatea Maritimă Daneză și publicate miercuri, relatează Euronews.

„În 2025, au fost înregistrate 292 de curse ale unor petroliere desemnate de UE pe lista sancțiunilor, în apele daneze”, a transmis instituția într-un e-mail adresat agenției AFP.

Rusia ar fi constituit o flotilă de petroliere vechi, cu proprietari greu de identificat, pentru a evita sancțiunile impuse de Uniunea Europeană, Statele Unite și grupul G7 după invazia pe scară largă a Ucrainei, lansată în 2022.

Sancțiunile, menite să reducă veniturile Moscovei folosite pentru finanțarea războiului, au exclus numeroase nave care transportă petrol rusesc din sistemele occidentale de asigurare și transport maritim.

Navigând din Golful Finlandei, prin Marea Baltică și apoi prin apele Danemarcei, petrolierele îmbătrânite și slab întreținute din „flota din umbră” transportă în principal țiței, dar și produse rafinate precum benzină și motorină, ceea ce ridică îngrijorări privind riscul unor deversări de petrol.

Dimensiunea exactă și traseele acestei „flote din umbră” sunt dificil de stabilit, însă datorită listei de sancțiuni a Uniunii Europene, autoritățile daneze au putut monitoriza și înregistra navele care au tranzitat apele lor anul trecut.

Uniunea Europeană a inclus pe lista sancțiunilor 598 de nave cărora le este interzis accesul în porturile europene și la servicii maritime din UE.

„Autoritățile daneze monitorizează îndeaproape navele aflate în apele daneze” și „colaborează strâns cu țări care împărtășesc aceleași preocupări în regiunea Mării Baltice”, a precizat Autoritatea Maritimă. „În plus, au fost adoptate o serie de măsuri concrete pentru consolidarea siguranței maritime și pentru protecția mediului marin și a navigatorilor”.

Unii experți și lideri politici suspectează, de asemenea, că unele dintre aceste nave ar putea fi implicate în acțiuni de sabotaj, în cadrul unui „război hibrid” purtat de Rusia împotriva statelor occidentale.

În Finlanda, trei membri ai echipajului navei Eagle S, înregistrată în Insulele Cook și considerată parte a „flotei din umbră”, au fost acuzați că au târât ancora pe fundul mării în Golful Finlandei, în decembrie 2024, avariind cinci cabluri submarine.

Un tribunal din Helsinki a respins însă cazul, invocând lipsa de jurisdicție.

La sfârșitul lunii ianuarie, marina franceză a interceptat în Marea Mediterană o navă sancționată, despre care se crede că era un petrolier rusesc care naviga sub pavilion fals.