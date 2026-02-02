Peste 6.000 de navigatori, un număr record, au fost abandonați în larg în 2025, majoritatea de flote-fantomă

2 minute de citit Publicat la 23:41 02 Feb 2026 Modificat la 23:41 02 Feb 2026

Primele indicii pentru 2026 arată că numărul total de navigatori abandonați depășește deja 6.000 de cazuri. Foto: Getty Images

În 2025, peste 6.000 de navigatori au fost abandonați pe 410 nave, marcând cel mai grav an înregistrat pentru abandonul echipajelor. Navigatorii abandonați aveau de recuperat salarii neplătite în valoare de 25,8 milioane de dolari, din care Federația Internațională a Lucrătorilor din Transporturi (ITF) a reușit să recupereze 16,5 milioane de dolari. Experții vorbesc de o criză în adâncire alimentată de extinderea „flotelor-fantomă” care operează în afara reglementărilor internaționale, relatează Euronews.

Peste 6.000 de navigatori au fost abandonați pe 410 nave în 2025, ceea ce reprezintă cel mai rău an consemnat pentru abandonul echipajelor în transportul maritim internațional, potrivit datelor Federației Internaționale a Lucrătorilor din Transporturi (ITF).

Totalul din 2025 reprezintă o creștere de 32% a numărului de navigatori abandonați și o creștere de 31% a numărului de nave abandonate comparativ cu 2024.

„Nu este vorba doar despre statistici. Este vorba despre lucrători care mențin economia globală în funcțiune și care sunt forțați să trăiască situații absolut disperate, departe de casele lor și adesea fără nicio perspectivă clară de rezolvare”, a declarat secretarul general al ITF, Stephen Cotton.

Flotele-fantomă alimentează abandonurile

Potrivit ITF și Organizației Internaționale a Muncii, navele cu structuri de proprietate opace, asigurări inadecvate și pavilioane de conveniență sunt implicate tot mai des în cazuri de abandon al echipajelor, lăsând navigatorii neplătiți și blocați timp de luni întregi.

Dintre cele 337 de nave abandonate în 2025, 82% erau înregistrate sub pavilioane de conveniență. ITF estimează că aproximativ 30% din flota comercială mondială, adică circa 100.000 de nave, navighează sub astfel de pavilioane.

Organizația militează împotriva pavilionelor de conveniență de peste 75 de ani, avertizând că acestea reprezintă o amenințare la adresa drepturilor navigatorilor și facilitează activități ilegale.

Navigatorii indieni au fost naționalitatea cea mai afectată, cu peste 1.125 de persoane abandonate în 2025. Aceștia au fost urmați de filipinezi (539), sirieni (309), indonezieni (274) și ucraineni (248).

Orientul Mijlociu a înregistrat cel mai mare număr de abandonuri, urmat de Europa. Turcia și Emiratele Arabe Unite au avut cel mai mare număr de nave abandonate, cu 61, respectiv 54 de cazuri.

Un total de 4.595 de navigatori au solicitat asistență din partea ITF în 2025, deși nu toți navigatorii abandonați cer ajutor, iar nu toate solicitările sunt legate de abandon.

Criza se agravează

Datele din 2025 marchează al șaselea an consecutiv în care abandonul navelor a crescut și al patrulea an consecutiv în care se stabilește un record pentru numărul total de navigatori abandonați. ITF urmărește aceste date din 2022, iar cifrele au crescut în fiecare an.

Primele indicii pentru 2026 arată că numărul total de navigatori abandonați depășește deja 6.000 de cazuri.

Cotton a numit abandonarea navigatorilor o „practică rușinoasă” și a cerut Organizației Maritime Internaționale să joace un rol mai activ în abordarea acestei crize.

„Rezolvarea problemei abandonului presupune responsabilizarea industriei maritime și asigurarea faptului că armatorii nu își pot evita obligațiile”, a spus el.

Dovezile strânse de ITF urmează să fie înaintate Organizației Maritime Internaționale pentru discuții în cadrul reuniunii din acest an a Comitetului Juridic.