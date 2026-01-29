Suedia şi Finlanda cer UE să interzică serviciile maritime pentru toate petrolierele din "flota fantomă" a Rusiei

Navă din flota fantomă a Rusiei. Foto: Profimedia Images

Suedia şi Finlanda solicită Uniunii Europene introducerea unei interdicţii totale asupra serviciilor maritime pentru toate navele care transportă produse energetice ruseşti, cu obiectivul de a bloca aşa-numita „flotă din umbră” sau „flotă fantomă”, folosită de Rusia pentru a exporta petrol în pofida sancţiunilor occidentale impuse după invazia din Ucraina. Anunţul a fost făcut joi de ministrul suedez de externe, Maria Malmer Stenergard, potrivit agenţiei EFE, citată de Agerpres.

„Suedia şi Finlanda au propus trei măsuri pentru noul pachet de sancţiuni” europene împotriva Rusiei, a declarat şefa diplomaţiei suedeze, înaintea unei reuniuni a miniştrilor de externe ai UE.

Statele membre pregătesc cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei de la începutul războiului şi urmăresc finalizarea acestuia până la 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina.

Cele două ţări susţin că noul pachet ar trebui „să impună o interdicţie totală asupra serviciilor maritime pentru toate navele ruseşti care transportă energie”, astfel încât „Rusia să fie lovită acolo unde o doare cel mai tare, adică la veniturile sale”.

În prezent, aproximativ 600 de petroliere se află pe lista sancţiunilor impuse Rusiei de Uniunea Europeană.

„Flota din umbră” a Moscovei este estimată la circa 1.400 de nave, multe dintre ele vechi şi cu probleme tehnice. Aceste petroliere, aflate sub proprietăţi diverse şi înregistrate sub diferite pavilioane, permit Rusiei să menţină exporturile de petrol în afara circuitelor sancţionate.

Ministrul suedez de externe a cerut, totodată, ca viitorul pachet de sancţiuni „să interzică importurile de îngrăşăminte, ce reprezintă al treilea produs major la import venit din Rusia” şi care „continuă să fie o sursă semnificativă de venit” pentru Moscova.

De asemenea, Maria Malmer Stenergard a solicitat „oprirea exporturilor de produse de lux europene către Rusia”, invocând „motive morale”.

Şefa diplomaţiei suedeze şi-a exprimat „frustrarea” faţă de faptul că, în ultimele săptămâni, „din cauza retoricii inacceptabile a SUA, ne-am concentrat pe lucrurile greşite”, referindu-se la tensiunile generate de intenţiile preşedintelui american Donald Trump privind anexarea Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei.

Anterior, şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat faptul că disputa legată de Groenlanda deturnează „atenţia” comunităţii internaţionale de la războiul din Ucraina.