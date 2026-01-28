„Navă în derivă”. Încă un petrolier din flota fantomă a Rusiei se strică în Mediterana, în apropiere de Strâmtoarea Gibraltar

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Petrolierul Chariot Tide, care face obiectul sancțiunilor UE și Regatului Unit și transportă 300.000 de tone de motorină din portul Primorsk din Marea Baltică, a pierdut brusc viteza în timp ce se apropia de portul marocan Tanger, în apropiere de Strâmtoarea Gibraltar. Câteva ore mai târziu, starea sa de navigație a fost schimbată în „Navă lipsită de comandă”, relatează Bloomberg, ceea ce înseamnă că nava nu poate manevra sau ceda prioritate altor nave.

Acesta este al doilea petrolier vechi al flotei rusești din umbră care pierde controlul pe aceeași rută: săptămâna trecută, un incident similar a avut loc cu petrolierul Progress, a cărui viteză a scăzut sub 1 nod (1,85 km/h) din cauza unei posibile avarii.

Țările europene au avertizat în repetate rânduri că navele din flotă fantomă a Rusiei reprezintă un pericol pentru mediu și din punct de vedere tehnologic. Adesea nu au o asigurare adecvată, unele își schimbă constant numele și înmatriculările și, uneori, nu sunt înregistrate în nicio țară, navigând sub pavilioane false. Petrolierul Chariot Tide este operat de Clariton Shipping Ltd., înregistrată în Insulele Marshall, conform bazei de date internaționale Equasis. Cu toate acestea, potrivit International Registries, o filială a Registrului Maritim și Corporativ al Insulelor Marshall, înregistrarea Clariton Shipping „a fost anulată involuntar pe 7 februarie 2025 și nu mai este o entitate juridică valabilă”.

Nava Chariot Tide, care se afla pe mare de 19 ani, a pierdut controlul pe 21 ianuarie, conform datelor de urmărire a navelor Kpler. În zilele următoare, petrolierul a intrat încet în Marea Mediterană prin Strâmtoarea Gibraltar, călătorind cu o viteză de doar câteva noduri. Până miercuri, statutul său se schimbase în „În pericol sau în reparații”.

Țările europene încep să ia măsuri pentru a combate flota din umbră. Joia trecută, navele militare franceze au reținut petrolierul Grinch, despre care au susținut că naviga din Rusia sub pavilion fals. Acest lucru s-a întâmplat în aceeași zi în care Progress a raportat o pierdere a controlului.

Și țările nord-europene și-au anunțat disponibilitatea de a opri și inspecta navele fără naționalitate, adică pe cele care folosesc steaguri false pentru a naviga.