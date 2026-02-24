Autoritățile caută soluții pentru prevenirea bolilor transmisibile: „Bugetul pentru vaccinare există. Nu reușim să convingem oamenii”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Foto: Antena 3 CNN

Programul de vaccinare în farmacii se extinde. Ministrul Sănătății a anunțat că pe lângă vaccinul antigripal, se va putea face si vaccinul anti-HPV în farmacii. Alexandru Rogobete urmează să semneze un ordin în acest sens luna viitoare. În condițiile în care boli eradicate în urmă cu zeci de ani încep să facă din nou victime în România, din cauza ratei prea mici de vaccinare, autoritățile caută soluții: de la extinderea programelor de vaccinare până la lupta cu dezinformarea din social media și nu numai. Rogobete a subliniat că „bugetul pentru vaccinare există”, dar problema este că „nu reușim să convingem oamenii”. Subiectul a fost dezbătut în cadrul Conferinței Naționale „România în alertă – Boli transmisibile scapă de sub control”, organizată de Antena 3 CNN.

În ultimii doi ani, 30 de copii nevaccinați au murit de rujeolă, iar la fiecare 5 ore o femeie din România moare din cauza cancerului de col uterin.

„De multe ori am auzit: „Dacă ar fi un vaccin anticancer…”. Ei bine, iată că avem un vaccin care permite prevenirea cancerului de col uterin. Haideți să îl facem cu toții. Observăm un interes din ce în ce mai mare al părinților pentru a afla informații legate de vaccinare. În acest moment, avem cel mai extins program de vaccinare HPV din Europa, care anul trecut a înregistrat o creștere de 40%”, a spus Livia Stan, director de acces la piața pentru politici MSD.

Tocmai din acest motiv, ministrul Sănătății a anunțat, în cadrul conferinței, ca va extinde programul de vaccinare anti HPV.

„O a treia măsură care s-a implementat și care acum se va extinde este vaccinarea în farmacii cu vaccinul antigripal. Deja am semnat ordinul de ministru. Ținând cont că acest lucru se întâmplă și în alte state europene, vrem să extindem măsura și pentru HPV. Eu cred că undeva în luna martie voi semna și ordinul de ministru prin care vaccinul împotriva HPV va fi administrat și în farmacii”, a spus Rogobete.

Deși pentru fetele și tinerele cu vârste până în 26 de ani vaccinul anti HPV este gratuit, mai puțin de un sfert s-au vaccinat.

„Eu cred că aici, ca medici, avem o responsabilitate acum mai mult ca niciodată, pentru că vaccinul înseamnă prevenție, iar prevenția salvează vieți. Este inadmisibil să ai vaccin, să beneficiezi de gratuitate, să poți preveni cancerul de col uterin și să nu o faci”, spune și Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

Reprezentanții farmaciștilor atrag atenția că extinderea programului de vaccinare în farmacii trebuie bine reglementat.

„Problema vaccinărilor o reprezintă decontarea serviciilor. În urmă cu trei ani, farmaciile s-au înscris în acest program pilot, au investit în dotarea spațiilor, au investit în pregătirea colegilor și au sperat că, la un moment dat, se va ajunge și la decontarea serviciilor de vaccinare. Din păcate, încă nu s-a ajuns acolo. Sperăm că se va ajunge. Au existat 430 sau 460 de farmacii autorizate, iar în momentul de față mai sunt 370. Adică o parte dintre ele au renunțat”, a adăugat Bogdan Chiriac, Președintele Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor.

Chiar dacă mulți români nu își fac lor sau copiilor nici măcar vaccinurile gratuite, autoritățile vor să suplimenteze lista celor compensate, în speranta ca măcar anumite boli nu vor face victime.



„Dacă vorbim despre vaccinare în momentul de față, bugetul nu este problema. Contractele sunt încheiate și bugetul există. Problema este că nu se vaccinează oamenii, pentru că nu reușim să îi convingem că este un lucru benefic”, a subliniat Rogobete. În alte state europene, de peste 20 de ani, cetățenii se pot vaccina în farmacii, iar metoda a dat rezultate.