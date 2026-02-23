Ministerul Sănătății anunță extinderea vaccinării HPV în farmacii

România ocupă primul loc în Europa la numărul de îmbolnăviri de rujeolă, iar situația din actualul sezon gripal este alarmantă, cu un număr de cazuri mult mai mare față de media ultimelor cinci sezoane. Creșterea incidenței bolilor transmisibile, pe fondul scăderii ratelor de vaccinare și al dezinformării, este în acest moment una dintre cele mai importante provocări de sănătate publică. Tema este dezbătută de decidenți și specialiști în cadrul Conferinței Naționale „România în alertă – Boli transmisibile scapă de sub control”, organizată de Antena 3 CNN.

Potrivit specialiștilor, combaterea dezinformării cu ajutorul profesioniștilor din sănătate este prima și cea mai eficientă modalitate de a opri scăderea ratei de acoperire vaccinală. Există însă și probleme administrative: 10% dintre medicii de familie nu sunt înscriși în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV), ceea ce înseamnă că nu pot nici să convingă, nici să acționeze în acest sens.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat situația în cadrul conferinței. „90% din medicii de familie sunt înscriși în RENV, deci acoperirea este una de 90%, una ridicată. Procentul acela de 10% sigur că este important, dar el nu reflectă cifrele astea scăzute. Nu acel procent de 10% reflectă aceste cifre scăzute. Da, ar trebui să fie 100%. Cred că tot aici eram, nu cu mult timp în urmă, când doamna doctor mi-a dat această idee de a introduce obligativitatea medicului de familie să se înscrie în RENV. N-a fost un protest, a trecut pe lângă un protest, dar eram pe acolo. Cine credeți că s-a revoltat și a opus rezistență? Nu eu și nici colegii din Ministerul Sănătății, ci tot sistemul de sănătate, care consideră că are dreptul să aleagă dacă face sau nu o activitate. Nu sunt de acord cu această abordare și vom merge mai departe. Dar, vedeți dumneavoastră, atât de multă presiune a fost în ultimul timp pe sistemul de sănătate, încât nu putem intra cu toate odată, pentru că nu sunt realizabile.”

Referitor la atestatele de vaccinare, ministrul a precizat: „Părerea mea o știți foarte bine, clar, am spus-o, am început demersul, am cerut tuturor comisiilor de specialitate să transmită un punct de vedere pentru specialitatea pe care o reprezintă. Au început să răspundă tot mai mulți. Este evident că vom extinde plaja. Eu nu vreau să anulez atestatul de vaccinare sub nicio formă. Vreau doar să nu îl mai condiționez de actul în sine.”

O altă măsură vizează extinderea vaccinării în farmacii. „Pentru vaccinul antigripal deja am semnat ordinul de ministru, acum suntem în dezbatere intensă, există o oarecare rezistență. Ținând cont că se întâmplă și în alte state europene, vrem să extindem la HPV în viitorul apropiat. Demersurile sunt începute. Eu cred că undeva în luna martie voi semna și ordinul de ministru”, a mai declarat Alexandru Rogobete.