„Sperăm să depășim 250.000 de pasageri”. Planuri ambițioase pentru aeroportul din Constanța

Aeroportul Mihail Kogălniceanu deschide astăzi o aerogară nouă, la standarde internaționale. Foto: Instagram / Aeroportul Mihail Kogălniceanu

România continuă să facă investiții majore în infrastructură și să-și extindă capacitățile aeroportuare pentru mai multă mobilitate națională și internațională. După inaugurarea terminalului de la Craiova, astăzi Aeroportul Mihail Kogălniceanu deschide o aerogară nouă, la standarde internaționale. Cu această ocazie, Antena 3 CNN organizează la Constanța conferința „Transporturile aeriene iau altitudine – Poarta României de la răsărit, deschisă spre dezvoltare”, eveniment care aduce informații extrem de utile, în exclusivitate, de la lideri ai industriei, decidenți și specialiști.

„Sperăm, bineînțeles, să putem să mărim atât numărul de curse, cât și numărul de pasageri, să putem să aducem turiști pe litoralul românesc. Au început să vină și turiști polonezi, ceea ce este foarte bine, asta înseamnă că, în sfârșit, în Constanța au reînceput să vină turiștii”, a declarat Bogdan-Ionuț Artagea, director general al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A.

„Eu, fiind din anii ’92 aici, am prins turiștii pe litoral, am prins aeroportul ăsta cu sute de mii de pasageri anual, mai ales vara, numai cu turiști, pentru că nu existau curse, decât chartere. Litoralul românesc, știți foarte bine, era plin și sperăm să revenim încet-încet, pentru că litoralul românesc este atracția României, să spunem, și împreună cu Ministerul Economiei, cu agențiile de turism, cu tur-operatorii, cu Consiliul Județean, să putem să mărim numărul de turiști pe litoral.

Ne gândim la o creștere graduală, încercăm să nu ne mințim singuri. Sperăm în următorii doi ani să depășim 250.000 de pasageri. Este greu, dar, având în vedere că avem un terminal nou, este păcat să-l ținem gol. Deci va trebui ca, prin terminalul acesta, să atragem turiști”, a adăugat el.

Acesta a atras atenția și asupra facilităților care au apărut odată cu noul terminal:

„Avem aparatul de control antitero de ultimă generație, o să avem check-in, self check-in, o să avem drop on/drop off. Deci, în primul rând, acest terminal este un terminal friendly, un terminal care poate fi traversat foarte ușor și atunci este mult mai la îndemâna turiștilor”, a concluzionat Bogdan-Ionuț Artagea.