Țara în care se deschide prima școală unde întreg personalul e virtual, iar toți profesorii sunt VTuberi. Cât costă pe lună

În Japonia se deschide prima școală unde întreg personalul e virtual. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Industria japoneză a gakushu juku (n.r. școli private de studiu după ore) monetizează de decenii sistemul educațional considerat problematic al țării, iar părinții plătesc de tot atâta timp pentru acest sprijin suplimentar. Așa-numitele „cram schools” reprezintă o piață de miliarde de dolari și au ajuns acum la următorul pas logic: Virtual Cram School Wish High, o școală privată unde fiecare profesor este un personaj anime virtual.

Potrivit presei locale, Virtual Cram School Wish High este o nouă școală online lansată de compania Luminaris, cu sediul la Tokyo. Toți profesorii sunt „VTuberi activi”, adică streameri care folosesc avataruri digitale pentru a se reprezenta în loc să își arate chipul real, transmite Futurism.

Cât costă înscrierea la școala cu profesori virtuali

Taxa de școlarizare la academia online este echivalentul a aproximativ 63 de dolari pe curs pe lună, pentru materii precum matematică, engleză, fizică, chimie, istorie universală, istoria Japoniei și geografie.

Un videoclip de prezentare a profesorilor, publicat pe YouTube de Wish High, arată trei posibili profesori VTuber care prezintă site-ul școlii și cursurile oferite. Nu este clar dacă profesorii vor susține lecții de grup sau cursuri individuale în săli de clasă virtuale atunci când serviciul va fi lansat oficial, pe 1 martie.

Un lucru este însă cert din descrierea videoclipului: nu există limită de vârstă pentru înscriere, ceea ce înseamnă că minorii ar putea ajunge la cursuri alături de fani adulți ai simpaticelor personaje VTuber. „Ziua în care decizi că vrei să înveți este începutul”, se arată în descriere.

Critici la adresa industriei japoneze a școlilor de tip „cram”

La prima vedere, modelul Wish High pare construit pe atașamentul parasocial - fanii urmăresc acești streameri pentru că simt o anumită legătură personală cu personajul. Integrarea acestei dinamici în educația privată este o modalitate inedită de a atrage elevii, adolescenții, care se simt atașați emoțional de streamerii preferați fiind mai predispuși să se aboneze. (Dacă acești VTuberi sunt sau nu pregătiți pentru a fi profesori eficienți este însă o altă discuție.)

Industria japoneză a școlilor de tip „cram” este criticată de mult timp pentru faptul că monetizează accesul la pregătire pentru examene standardizate, pregătire care nu este oferită în mod adecvat în școlile obișnuite.

Deși s-a constatat că aceste școli îmbunătățesc performanțele elevilor la examenele școlare și universitare, costurile sunt foarte mari pentru familii. Majoritatea familiilor cu venituri reduse care își înscriu copiii la astfel de cursuri recurg la împrumuturi.

Având în vedere că unele școli de elită pot costa peste 9.500 de dolari pe an, Wish High se situează clar la capătul inferior al spectrului de prețuri, cu un cost anual de aproximativ 756 de dolari, presupunând că un elev urmează un singur curs timp de 12 luni.

Ce înseamnă „cram schools”

Cram schools sunt școli sau centre educaționale private unde elevii merg după programul normal de școală pentru pregătire suplimentară intensă, de obicei pentru examene importante, teste de admitere sau concursuri. Termenul vine din verbul englezesc „to cram”, care înseamnă a învăța foarte intens într-un timp scurt, de regulă înaintea unui examen.

Aceste centre sunt foarte populare în Japonia, unde se numesc juku, în Coreea de Sud, unde se numesc hagwon, precum și în China și Taiwan. În aceste țări, competiția pentru admiterea la licee și universități de top este foarte mare, iar pregătirea suplimentară este considerată aproape necesară.

Cursurile au loc de obicei seara sau în weekend, se lucrează în grupuri mici sau individual, iar accentul este pus pe exerciții, teste și tehnici de rezolvare rapidă a subiectelor de examen. Ritmul este alert și orientat spre rezultate concrete.

În România nu se folosește termenul „cram school”, dar conceptul este asemănător cu centrele de pregătire pentru Evaluarea Națională sau Bacalaureat, ori cu meditațiile private pentru admiterea la facultate.