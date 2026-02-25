Un F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit lângă o autostradă. Contactul cu avionul s-a pierdut imediat după decolare

<1 minut de citit Publicat la 09:46 25 Feb 2026 Modificat la 09:46 25 Feb 2026

Un F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit lângă o autostradă. FOTO: Getty Images

Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit miercuri dimineață în apropierea unei autostrăzi din vestul Turciei. Pilotul a murit, potrivit declarațiilor oficiale.

Contactul radio și radar cu avionul s-a pierdut la scurt timp după miezul nopții, după ce acesta a decolat de la baza aeriană din provincia Balikesir, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, scrie newsday.com.

Imediat au început operațiunile de căutare și salvare, iar epava a fost localizată rapid. Pilotul a fost găsit mort, a declarat ministerul.

Aeronava s-a prăbușit în apropierea autostrăzii Istanbul-Izmir, iar resturi ale epavei au fost găsite pe o suprafață mare, a relatat ziarul Hurriyet. Forțele de securitate, pompierii și echipele medicale au fost trimise la fața locului.

Încă nu a fost stabilită cauza accidentului, în acest sens fiind declanșată o anchetă, a comunicat ministerul.