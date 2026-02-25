Un „resort vertical super înalt” se construiește în Miami: Cum va arăta clădirea zgârie-nori și cât costă un studio în turnul Delano

2 minute de citit Publicat la 11:29 25 Feb 2026 Modificat la 11:29 25 Feb 2026

Clădirea turn zgârie-nori Delano Residences din Miami. Sursa foto: Hepta

Un nou zgârie-nori de 90 de etaje, care se construiește în orașul Miami din SUA, impresionează printr-o platformă de observație din sticlă, suspendată la 260 de metri deasupra orașului. Clădirea este descrisă drept un „resort vertical”, marcând o nouă etapă în dezvoltarea arhitecturală a metropolei din Florida.

Proiectul, denumit Delano Residences, reprezintă prima dezvoltare rezidențială sub brandul Delano și este realizat prin colaborarea dintre dezvoltatorul american PMG și compania de lifestyle și ospitalitate Ennismore. Turnul va fi amplasat în centrul orașului Miami, pe Biscayne Boulevard, în apropierea complexului Waldorf Astoria Hotel & Residences.

Clădirea va include 421 de unități rezidențiale, iar apartamentele de lux de tip studio vor avea prețuri de pornire de 800.000 de dolari (aproximativ 679.800 de euro), odată cu lansarea vânzărilor programată pentru luna martie.

O ofertă gastronomică și de băuturi amplasată la înălțime va crea, de asemenea, o impresie de durată prin includerea Cafe Delano, un restaurant emblematic deschis pe tot parcursul zilei, a unui restaurant panoramic situat la mare altitudine și a Rose Bar.

Rose Bar este un spațiu intim și sofisticat, reinterpretat după conceptul original din Delano Miami Beach, și este pregătit să ofere o experiență de nightlife cinematografică și inconfundabilă, specifică brandului Delano.

În plus, anumite reședințe selectate vor include un birou complet mobilat, închis în sticlă, cu drept de proprietate individual, acces securizat cu sistem de închidere și Wi-Fi gratuit, pentru a asigura un spațiu de lucru confortabil, complet funcțional și gata de utilizare, potrivit ProfileMiami.

„Aflux semnificativ de persoane cu averi foarte mari”

Viitorii rezidenți vor beneficia de priveliști panoramice spectaculoase către Oceanul Atlantic și Biscayne Bay.

Turnul va atinge aproximativ 985 de picioare (circa 300 de metri), fiind anunțat drept al doilea zgârie-nori „supertall” din Miami și prima clădire rezidențială sub brandul Delano din centrul orașului.

Potrivit unui purtător de cuvânt al dezvoltatorului, proiectul evidențiază modul în care Miami adoptă rapid o arhitectură emblematică, specifică marilor capitale globale precum New York sau Dubai.

Partenerul director al PMG, Ryan Shear, a declarat că aceste dezvoltări sunt rezultatul unui „aflux semnificativ de persoane cu averi foarte mari” care aleg să se stabilească în oraș.