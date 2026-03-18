Chartere și rute noi. Aeroportul Mihail Kogălniceanu impulsionează turismul românesc

Creșterea numărului de pasageri în aeroporturile din România este un semn bun pentru dezvoltare. Foto: Aeroportul Mihail Kogălniceanu / FB

Gură de aer pentru turismul de la malul mării. Redeschiderea, după mai bine de 30 de ani, a terminalului de pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu ar putea crește semnificativ numărul de turiști de pe litoral, începând din această vară. Charter-ul săptămânal ar putea aduce 180 de turiști polonezi direct pe aeroportul din Constanța. Primele grupuri vor ateriza în luna iunie chiar pe noul terminal, construit după cele mai moderne standarde. Noua aerogară va conecta, așadar, Constanța cu 130 de țări din Europa și Asia.

Creșterea numărului de pasageri în aeroporturile din România este un semn bun pentru dezvoltare. Apar rute noi și companii aeriene noi, iar legăturile cu destinațiile importante devin tot mai bune. În acest context, a fost deschisă noua aerogară de la Mihail Kogălniceanu.

„Sperăm, bineînțeles, să putem să mărim atât numărul de curse, cât și numărul de pasageri, să putem să aducem turiști pe litoralul românesc. Au început să vină și turiști polonezi, ceea ce este foarte bine. Litoralul românesc este atracția României și, împreună cu Ministerul Economiei, cu agențiile de turism, cu tur-operatorii, cu Consiliul Județean, să putem să mărim numărul de turiști pe litoral. Sperăm ca, în următorii 2 ani, să depășim 250.000 de pasageri”, a declarat Bogdan-Ionuț Artagea, director general al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța” S.A.

Pentru ca dezvoltarea să continue, este nevoie de o implicare mai mare a autorităților locale, dar și de colaborarea celor din turism.

„Este clar că această investiție este și va fi un catalizator pentru dezvoltare economică, socială, pentru creșterea conectivității în și dinspre Constanța pentru comunitatea noastră, dar mai ales pentru comunitatea de afaceri. Suntem în județul care beneficiază de toate tipurile de infrastructură. Avem infrastructură feroviară, avem infrastructură rutieră, maritimă, fluvială, dată de Canalul Dunăre–Marea Neagră și de porturile de-a lungul Dunării și, bineînțeles, noul terminal de pasageri vine și completează oferta noastră, ceea ce, clar, va face mult mai atractivă regiunea Dobrogea și, bineînțeles, județul Constanța”, este de părere și Răzvan Filipescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța.

În continuare se caută noi surse de finanțare pentru proiecte mari din transportul aerian.

„Județul Constanța este unul dintre cele mai complexe județe din punct de vedere al infrastructurii de transport, pentru că are chiar toate modurile de transport. Dacă vorbim de Portul Constanța, de nave maritime, Dunărea, care este unul dintre cele mai importante coridoare de transport pe care le avem și pentru care avem un proiect care va potența nu numai portul Constanța, ci și județul și tot parcursul Dunării, de la vărsarea în Marea Neagră până la intrarea în țară”, afirmă Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

„Dacă am conștientiza cu toții că turismul, în perioada următoare, are o oportunitate uriașă datorită contextului geopolitic în care ne aflăm, datorită faptului că România este o destinație foarte sigură, datorită faptului că România este o destinație extrem de complexă, care poate asigura satisfacție turistică pentru toate tipurile de turism cunoscute, vom putea transforma România, în perioada imediat următoare, printr-un front comun al tuturor celor implicați – autorități locale, guvernamentale, antreprenori – într-un pol turistic”, a concluzionat Laurențiu-Viorel Gîdei, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Concurența dintre companiile aeriene rămâne importantă pentru servicii mai bune și prețuri competitive. Noul terminal de la Mihail Kogălniceanu ar putea aduce, din vară, mai mulți pasageri, mai ales că multe contracte au fost deja semnate. Conferința „Transporturile aeriene iau altitudine – Poarta României de la răsărit, deschisă spre dezvoltare”, organizată de Antena 3 CNN, a adus în prim-plan informații esențiale și perspective exclusive de la lideri ai industriei.