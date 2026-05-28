De la finanțare la leadership: agenda completă INTELLIGENT MONEY ACADEMY-Craiova. O zi cu 200 de antreprenori, 20 de speakeri de top

2 minute de citit Publicat la 17:30 28 Mai 2026 Modificat la 17:30 28 Mai 2026

Pe 4 iunie, Craiova găzduiește una dintre cele mai importante întâlniri dedicate antreprenorilor și profesioniștilor din mediul de afaceri, Intelligent Money Academy, un eveniment organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu IMM România.

Intelligent Money Academy este un proiect național de educație financiară și antreprenorială care își propune să creeze o comunitate activă de antreprenori conectați la oportunitățile reale de dezvoltare, finanțare și transformare a businessului. Seria de evenimente organizate în mai multe orașe din România oferă acces direct la informații aplicate, exemple concrete și dialog cu specialiști relevanți din mediul economic și instituțional.

Participanții vor avea acces la sesiuni interactive și studii de caz aplicate, dar și la oportunități valoroase de networking și parteneriate, într-un context economic în care adaptabilitatea și accesul la informație relevantă devin esențiale pentru creșterea sustenabilă a companiilor.

Agenda evenimentului

09:00 – 09:30 Înregistrare participanți și Welcome Coffee - Aula Magna

09:30 – 10:30 Sesiune inaugurală a proiectului „Intelligent Money Academy”: Viziune strategică, context economic și oportunități - Aula Magna

· Lia Olguța Vasilescu, Primarul Municipiului Craiova

· Cosmin Dorin Vasile, Președintele Consiliului Județean Dolj

· Sterică Fudulea, Secretar General IMM România & Președinte CES România

· Adrian Zvîncă, Președinte ANOFM

· Iulian Cristian Bosoancă, Vicepreședinte CECCAR

· Cezar Ionuț Spînu, Rector Universitatea din Craiova

· Valentin Cristea, Președinte IMM – Regiunea Sud-Vest Oltenia

10:30 – 12:00 Workshop 1: Resurse financiare - Aula Magna

Soluții de finanțare (interne și externe)

· Stelian Bărăgan, Director General, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

· Radu Cîrstea, Director Regional și Director Centrul de Afaceri Exim Banca Românească, Craiova

· Dan Stoian, Director Executiv FNGCIMM Direcția Garanții în Nume și Cont Stat Persoane Juridice

Optimizare fiscală și conformitate

· Adrian Bența, Consultant fiscal și auditor financiar

· Marian Siminică, Director Executiv al Institutului de Studii Financiare

12:00 – 12:30 Coffee & Snacks Break

12:30 – 13:30 Sesiuni strategice (în paralel)

Workshop 2: Eficiență și siguranță (Aula Magna)

Optimizarea costurilor cu energia și carburanții

· Cătălin Marian, Director Vânzări zona Sud Nova Power & Gas

Acces la digitalizare

· Costin Băcilă, Business Development Manager Maguay

Siguranța afacerilor (securitate cibernetică și asigurări)

· Claudiu Stroescu, Responsabil Vânzări Corporate, Generali Asigurări

· Cristian Driga, Senior Manager DNSC

Între rigoare și smart accounting

· Elena Vlad, Președinte CECCAR filiala Constanța

Workshop 3: HR – Soluții eficiente - Centrul Expozițional

Dezvoltarea competențelor antreprenorilor în domeniul evaluării vocaționale – cu aplicabilitate directă în procesul de recrutare și selecție, proiect susținut de CEC Bank

· Dana Vasilescu, Inițiator și coordonator program „My WaY”

Tehnici de recrutare și evaluare a angajaților

· Paul Herinean, CEO ICEU Training Group

13:45 – 14:45 Workshop 4: Creștere și dezvoltare (Aula Magna)

Mentalitate de campion

· Gabriela Szabó

Cum reconstruim încrederea în business

· Dragoș Anastasiu, Fondator Eurolines Group România

Trăim în România...

· Mircea Badea, Jurnalist Antena 3 CNN

14:45 – 15:30 Business Lunch & Networking

Moderatori eveniment: Adrian Ursu și Ana Iorga, jurnaliști Antena 3 CNN.

Detalii de participare:

Joi, 4 iunie 2026 | Ora 09:00

Aula Magna și Centrul Expozițional – Facultatea de Mecanică a Universității din Craiova

Str. Calea București nr. 107

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.

Pentru înregistrare și informații suplimentare: [email protected]