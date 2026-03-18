Conflictul dintre Trump și Marea Britanie pe tema Iranului pune sub semn de întrebare vizita regelui Charles în SUA.

Relațiile dintre Marea Britanie și Statele Unite sunt tensionate după ce președintele american Donald Trump l-a criticat dur pe premierul britanic Keir Starmer în contextul războiului cu Iranul, astfel că se pune sub semnul întrebării inclusiv oportunitatea unei vizite de stat a regelui Charles la Washington, scrie CNN.

Premierul britanic Keir Starmer, sobru, reținut, cu profil de avocat, nu este un politician predispus la reacții entuziaste. Însă, atunci când a stat alături de președintele american Donald Trump în Biroul Oval, în februarie anul trecut, a început să vorbească într-un ton asemănător cu al gazdei sale.

„Este ceva cu adevărat special”, a spus Starmer, în timp ce flutura o scrisoare din partea regelui Charles al III-lea prin care Trump era invitat la o a doua vizită de stat în Marea Britanie. „Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. Este fără precedent... Este cu adevărat istoric, o a doua vizită de stat fără precedent.”

Tonul neobișnuit de elogios al lui Starmer a arătat modul în care guvernul său intenționa să gestioneze relația cu liderul de la Casa Albă în al doilea mandat al acestuia: să mizeze pe slăbiciunea lui Trump pentru lingușire și simbolistica regală, sperând să obțină avantaje în schimb, de la un nivel al tarifelor mai redus decât cel aplicat Uniunii Europene până la continuarea sprijinului american pentru Ucraina.

O vreme, această strategie s-a dovedit destul de eficientă. Acum însă pare să fi ajuns la limită. Deși Trump a criticat toți aliații Statelor Unite pentru reticența lor de a sprijini militar Washingtonul în războiul cu Iranul, pe Starmer l-a vizat în mod special, cu o virulență aparte. „Nu avem de-a face cu Winston Churchill”, a spus Trump pe 3 martie. Luni, el a sugerat că Marea Britanie nu mai este „Rolls-Royce-ul aliaților”.

Pe fondul tiradelor tot mai dure ale lui Trump la adresa Marii Britanii, un număr tot mai mare de parlamentari britanici se întreabă dacă ar fi înțelept ca regele Charles să viziteze Statele Unite în această primăvară. Deși vizita de stat nu a fost confirmată oficial, erau așteptări mari ca monarhul să meargă la Washington în aprilie, pentru a marca 250 de ani de la independența SUA.

„Ultimul lucru pe care ni-l dorim este ca Majestatea Sa... să fie pusă într-o situație stânjenitoare”, a declarat marți Emily Thornberry, deputată laburistă. „Cred că trebuie analizat foarte atent dacă este sau nu potrivit să se meargă mai departe cu această vizită în acest moment.” „Bănuiesc că ar fi mai sigur cavizita să fie amânată”, a spus Thornberry la principalul program matinal de radio al BBC.

Conflictul dintre Trump și Starmer a început după ce Marea Britanie a refuzat inițial solicitarea președintelui american de a folosi bazele militare britanice în sprijinul războiului cu Iranul, pe care Starmer îl considera ilegal. Totuși, Starmer s-a alăturat apărării împotriva represaliilor iraniene, după ce active militare britanice din Orientul Mijlociu au fost atacate. De atunci, Trump l-a ironizat pe Starmer pentru ofertele sale de ajutor și, în același timp, l-a criticat că nu face suficient.

Pe 7 martie, când Trump a susținut că Marea Britanie „se gândește în sfârșit să trimită două portavioane în Orientul Mijlociu”, i-a spus lui Starmer să nu se mai deranjeze. „Nu avem nevoie de oameni care intră în războaie după ce noi am câștigat deja!”

Luni, după ce Marea Britanie și alte state au ezitat să răspundă apelului lui Trump de a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz, liderul de la Casa Albă a spus că refuzul Londrei de a trimite nave militare pentru deminarea căii maritime este „teribil”. Președintele american a afirmat că, atunci când i-a cerut lui Starmer să trimită mijloace pentru a ajuta la redeschiderea strâmtorii, premierul britanic i-ar fi spus că trebuie să discute opțiunile cu echipa sa. Trump a relatat că i-a răspuns astfel: „Nu trebuie să-ți faci griji pentru echipă... ești prim-ministru; poți lua o decizie... Este foarte dezamăgitor.”

Atitudinea disprețuitoare a lui Trump la adresa lui Starmer a arătat limitele strategiei britanice bazate pe curtoazie și lingușire, consideră Peter Westmacott, ambasador al Marii Britanii la Washington între 2012 și 2016.

„Starmer a petrecut 18 luni încercând să gestioneze relația fără să răspundă provocărilor și tratând lucrurile în privat”, a declarat Westmacott pentru CNN. „Nu are un ego foarte mare... Încearcă să folosească calmul, rațiunea și argumentele care ar putea avea ecou la Trump. Dar, evident, asta nu funcționează întotdeauna și nu știi niciodată ce va spune a doua zi.”

În ciuda rupturii tot mai vizibile cu Starmer, Trump a dat de înțeles săptămâna aceasta că se așteaptă să îl primească în curând pe regele Charles într-o vizită de stat. La o conferință de presă organizată luni la Casa Albă, Trump a spus că, după ce „magnificul său salon de bal” va fi construit, acesta va fi folosit în timpul vizitelor șefilor de stat străini. „Îl avem, de exemplu, pe regele Marii Britanii, aș spune regele Angliei, care este un tip grozav. Vine foarte curând”, a declarat Trump.

A doua zi, în timpul unei întâlniri bilaterale în Biroul Oval cu premierul irlandez Micheál Martin, Trump le-a spus reporterilor că Charles va veni „foarte curând”.

Imprevizibilitatea lui Trump ar putea influența decizia guvernului britanic privind recomandarea ca regele să își continue planurile pentru vizita de stat. Pe de o parte, Downing Street nu va dori să riște expunerea monarhului la noile tirade ale lui Trump împotriva Marii Britanii, iar pe de altă parte, nici nu va dori să-l irite pe președintele american prin abandonarea planului.

Totuși, spune Westmacott, „ar putea veni un moment în care guvernul să decidă că riscurile continuării sunt mai mari decât riscul de a-l ofensa pe Donald Trump”. Acest din urmă risc ar fi redus, a adăugat el, „dacă cele două guverne ar conveni că are sens ca vizita să fie amânată”.

Întrebat marți dacă vizita de stat a monarhului britanic ar trebui să aibă loc, un purtător de cuvânt al Downing Street a refuzat să comenteze asupra viitoarelor angajamente regale și a subliniat că detaliile vizitei „nu au fost încă stabilite”.

Deși Starmer a fost criticat atât în afara țării, cât și pe plan intern pentru prudența excesivă de care, în opinia unor voci, a dat dovadă în privința sprijinului britanic pentru războiul american împotriva Iranului, mulți dintre adversarii săi interni și-au schimbat ulterior poziția.

Nigel Farage, liderul partidului Reform UK și aliat al lui Trump, a spus inițial: „Mănușile trebuie date jos. Trebuie să acceptăm că facem parte din asta, alături de americani și israelieni.” După ce a realizat însă că războiul lui Trump este profund nepopular, Farage a afirmat ulterior că Marea Britanie nu ar trebui să se implice „într-un alt război străin”.

Și Kemi Badenoch, lidera opoziției conservatoare, a susținut inițial participarea la ofensiva americano-israeliană. Ulterior, și ea a dat înapoi și chiar l-a apărat pe prim-ministru în fața atacurilor lui Trump. „Sunt cel mai mare critic al lui Keir Starmer. A făcut multe lucruri greșit”, a spus Badenoch marți. „Dar cred, de asemenea, că declarațiile venite de la Casa Albă au fost greșite. Este foarte copilăresc, acest război al cuvintelor și aceste dispute. Poate că unii le consideră distractive, dar, pur și simplu nu sunt demne de funcția pe care o implică.”