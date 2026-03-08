Londra îi dă replica lui Donald Trump: „Regatul Unit nu îşi subcontractează politica externă”

Donald Trump și Sir Keir Starmer. Foto: Getty Images

Regatul Unit „nu este întotdeauna de acord” cu Statele Unite şi nici „nu îşi subcontractează politica externă”, a declarat duminică şefa diplomaţiei britanice, Yvette Cooper. Precizările vin după criticile preşedintelui american Donald Trump faţă de lipsa iniţială de sprijin al guvernului britanic în războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului, relatează Agerpres.

Șefa diplomației britanice a îndemnat la „concentrare pe substanţa problemei şi nu pe postările de pe reţelele sociale”, adăugând că premierul Starmer nu va recurge la „retorică sau hiperbolă” ca răspuns la atacurile lui Trump.



Yvette Cooper nu a confirmat dacă afirmaţia lui Trump, conform căreia guvernul britanic ia în considerare „serios” trimiterea a două portavioane în Orientul Mijlociu, este adevărată.

Donald Trump a vehiculat această informație, într-o postare pe Truth Social, însoțită de un mesaj extrem de critic la adresa premierului britanic Keir Starmer.



„Regatul Unit, odată Marele Aliat al nostru, probabil cel mai mare dintre toţi, în sfârşit se gândeşte serios să trimită două portavioane în Orientul Mijlociu. Este în regulă, domnule prim-ministru Starmer, dar nu mai avem nevoie de ele - Însă vom ţine minte. Nu avem nevoie de aceia care ni se alătură în războaie după ce le-am câştigat deja!”, a scris Trump.



Premierul laburist britanic Keir Starmer a reafirmat miercuri că Regatul Unit nu se va alătura Statelor Unite şi Israelului în războiul împotriva Iranului dacă nu există o bază legală şi o planificare asupra obiectivelor.



Totuşi, pe 1 martie, în ziua următoare lansării bombardamentelor americano-israeliene asupra Iranului, Starmer a autorizat aviaţia militară americană să folosească bazele aeriene britanice Fairford, din Anglia, şi Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru atacuri împotriva Iranului, susţinând că ar fi vorba numai de atacuri în „scopuri defensive”, expresie reluată de Yvette Cooper.