Vučić spune că Albania se pregătește să atace Serbia, alături de Croația și Kosovo. „Formează o alianță să ne atace”

Președintele sârb Aleksandăr Vučić a declarat că Albania, Croația și Kosovo, pregătesc un atac asupra Serbiei. Vučić a făcut referire, într-un interviu acordat RTS și preluat de The Moscow Times, la declarația trilaterală privind cooperarea în domeniul apărării semnată la Tiran pe 18 martie 2025 de cele trei țări. În opinia sa, semnarea declarației are ca scop crearea unei alianțe militare împotriva Serbiei.

„Formează o alianță ca să ne atace. Ei așteaptă o escaladare a conflictului dintre Rusia și Europa, precum și momentul în care izbucnește un război mai amplu în Orientul Mijlociu. Ei așteaptă ca haosul global să le permită să facă acest lucru," a spus președintele sârb.

Vučić a adăugat că autoritățile croate au încercat „să submineze Serbia și să se amestece în treburile sale interne” în ultimul an și jumătate.

Vorbind despre potențialul de apărare, șeful statului a spus că Serbia dispune de rachete chinezești hipersonice aer-sol cu o rază de acțiune de până la 400 de kilometri, pe care le-a apreciat drept unul dintre cele mai avansate sisteme de armament din lume.

În același timp Vučić, a subliniat că Belgradul menține relații bune cu NATO, menținând o politică de neutralitate militară.

Anterior, pe 7 martie, prezentând strategia națională de dezvoltare, Vučić a avertizat asupra inevitabilității unor conflicte militare noi și mai grave în lume. În octombrie 2025, a mai menționat că "toată lumea se pregătește de război, iar singura întrebare este cine aparține cărei tabere."