Ilan Laufer a fost amendat cu aproape 2.500 de lei în urma accidentului produs în timp ce era cu gemenii pe o trotinetă

Fostul ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a fost amendat cu aproape 2.500 de lei după ce marţi s-a urcat cu gemenii săi pe trotinetă şi a fost implicat într-un accident. În urma cercetărilor făcute, poliţiştii au stabilit că fostul demnitar a încălcat trei reguli de circulaţie. Accidentele de trotinetă au devenit o normalitate în România din cauza nerespectării legii, iar autorităţile ne atrag atenţia că pot deveni foarte uşor fatale. În fiecare săptămână este înregistrat un astfel de accident grav în Bucureşti.

Ieri dimineaţă, fostul ministru și gemenii săi au fost loviți de o mașină chiar pe o trecere de pietoni de pe strada Mircea Vulcanescu din Capitală. Incidentul vine în contextul în care numărul răniților în accidente cu trotinete a crescut semnificativ: cu aproape 80% anul trecut, arată cifrele oficiale.

În urma verificărilor efectuate de către polițiștii din cadrul Biroului Accidente Ușoare, Ilan Laufer a fost sancționat contravențional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În vârstă de 42 de ani, politicianul a încălcat următoarele reguli de circulaţie: a condus o trotinetă electrică pe trotuarul adiacent străzii Mircea Vulcănescu, a transportat doi minori pe același mijloc de deplasare şi la momentul ajungerii la trecerea pentru pietoni, s-a angajat în traversarea acesteia fără a coborî de pe trotinetă, intrând în coliziune cu un autovehicul.

Pentru abaterile constatate, fostul ministru al Mediului de Afaceri a fost sancționat cu amendă în valoare de 2.430 de lei.

Primele declaraţii ale lui Ilan Laufer despre accidentul din Bucureşti

"Am ajuns în dreptul unei treceri de pietoni, am oprit, am văzut că maşina care se apropie de trecere încetineşte, am dat să traversez şi, în clipa în care am păşit ca să trec şi m-am urcat pe trotinetă, m-a lovit, practic. A accelerat. Doamna, se pare că se uita în stânga să vadă dacă vine vreo maşină, nu s-a mai uitat înapoi, pe trecere, şi a accelerat ", a declarat ieri fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat pentru pentru Antena 3 CNN.

Ulterior, Ilan Laufer a mai făcut următoarele precizări: "Eu am căzut, m-am dat peste cap, m-am lovit la cap, la mână, la picior, dar sunt ok, n-am vrut să mă duc la spital. Copiii au fost proiectaţi vreo doi metri de pe trotinetă. Fiecare s-a lovit: ba la barbă, ba la mână, ba la cot, ba la genunchi, dar nu e nimic grav".

Șoferița care i-a lovit pe Ilan Laufer şi pe cei doi copii ai săi a fost chemată la Biroul Accidente Ușoare al Poliției pentru soluționarea cazului pe cale amiabilă.

Ilan Laufer este un politician român care a deținut funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat între 29 iunie 2017 și 29 ianuarie 2018, în Guvernul Mihai Tudose. În prezent, el este membru al partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).