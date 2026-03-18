Un băiat de 16 ani și-a ucis amicul revenit din Germania la o petrecere, în Vaslui. Apoi s-a dus la ghicitoare să afle dacă va fi prins

1 minut de citit Publicat la 09:10 18 Mar 2026 Modificat la 09:10 18 Mar 2026

Minorul criminal a fost găsit și reținut de poliție în locuința mamei sale. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Un adolescent de 16 ani a ucis un bărbat de 24 de ani la o petrecere unde oamenii se bucurau că acesta din urmă revenise pe meleagurile natale de la muncă, din Germania.

Atrocitatea a fost comisă pe raza comunei Bunești - Averești din județul Vaslui.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Tânărul de 24 de ani era prieten cu tatăl ucigașului.

Ei au decis să facă un grătar și au invitat alte trei persoane, iar la petrecere s-a consumat mult alcool.

Martorii afirmă că, la un moment dat, adolescentul și tânărul de 24 de ani au plecat să mai cumpere băutură și mâncare.

După un anumit timp, îngrijorat că fiul său nu mai venea, tatăl minorului a decis să meargă să îi caute.

El a descoperit cadavrul bărbatului ucis de fiul său la circa 50 de metri de locuință și a sunat la 112.

Victima, pe nume Lucian, a fost aparent omorâtă în bătaie, cu o violență greu de imaginat.

Ucigașul minor a încercat să dea foc hainelor victimei

"Inculpatul, gândindu-se că, dacă victima nu a murit, l-ar putea denunța la poliție, a revenit la locul agresiunii și a dat foc hainelor bărbatului, cu scopul de a șterge orice urmă", a declarat procurorul Ingrid Botezatu.

Însă filmul teribilei fapte nu se oprește aici.

Minorul ucigaș s-a dus o vecină, care se ocupa cu ghicitul, i-a spus că a ucis un om și i-a cerut ajutorul.

"Mi-a zis: 'Am venit să-mi dai în cărți, pentru că eu cred că mă duc la pușcărie.' I-am zis: 'Nu mai vorbi prostii, ieși afară'. Nu l-am crezut absolut deloc, pentru că nu îl bănuiam în stare de așa ceva", a mărturisit această femeie.

După crimă, adolescentul s-a dus la mama lui

Minorul s-a deplasat după crimă la locuința mamei, pe care fapta fiului ei a lăsat-o în stare de șoc.

Polițiștii l-au găsit pe suspect în locuință și l-au reținut.

Membrii familiei minorului spun că au anunțat, chiar ei, autoritățile de prezența acestuia.

Pentru fapta comisă, adolescentul de 16 ani riscă ani grei de închisoare.

Presa locală scrie că acesta, pe nume Gabriel, are trecut infracțional, obișnuind, în anii din urmă, să fure din casele vecinilor.