"Un cal nu e o mașină". Indignare în China unde un carusel cu cai reali a fost promovat ca atracție turistică

2 minute de citit Publicat la 07:57 25 Feb 2026 Modificat la 07:57 25 Feb 2026

Indignare în China, unde un carusel cu cai reali a fost promovat ca atracție turistică. Specialiștii au avertizat că mișcarea continuă într-o singură direcție, mai ales în cercuri strânse, afectează picioarele și articulațiile animalelor. După valul de critici, activitatea a fost suspendată.

Atracția a fost prezentată vizitatorilor cu sloganuri precum „Îți schimbi norocul instant” sau „Te îmbogățești instant”, scrie South China Morning Post

Pe 10 februarie, un angajat al zonei turistice a declarat pentru Henan Daily Newspaper Group că atracția făcea parte din seria "Fantasy Martial Arts Town" programată inițial să se desfășoare între 6 februarie și 8 martie. Potrivit aceleiași surse, este una dintre peste 300 de reprezentații și activități tematice organizate împreună cu o companie terță.

"A fost destul de populară printre vizitatori", a spus angajatul. "Majoritatea curselor erau complet rezervate. Aveam personal pentru a ghida și controla caii, iar viteza de rotație era relativ lentă."

Atracția funcționa zilnic între orele 10:00 și 21:30. Intrarea în zona turistică costa 29,9 yuani (aprox. 4 dolari), însă plimbarea cu "caruselul" cu cai era taxată separat.

Val de reacții online: "Un cal nu e o mașină"

Imaginile și descrierile atracției au declanșat însă un val de critici pe rețelele sociale, unde numeroși utilizatori au acuzat organizatorii de cruzime față de animale.

"Nu amețește calul dacă se învârte în cercuri tot timpul? Spuneți nu plimbărilor cu animale, e un abuz”, a comentat un internaut.

Un altul a scris: "Chiar și doar trei ore pe zi, să fie legat într-un loc și obligat să repete o mișcare circulară e tortură pentru un animal născut să alerge și să-și dorească libertate. Un cal nu e o mașină și are sentimente. Să-i vezi prinși așa e tulburător!"

Un al treilea comentariu a criticat direct mesajul de promovare: "Să folosești sloganul «învârte-te pentru noroc» ca să faci bani din suferința animalelor... bani mânjiți de sânge. Dacă asta e «noroc», eu refuz."

În urma presiunii publice, parcul a suspendat atracția.

Cazul nu este singular în China. În septembrie 2018, un centru comercial din Chengdu a lansat o atracție similară, în care cai vii erau puși să meargă în cerc, ghidați de un sistem motorizat. Și acel proiect a fost ulterior suspendat.

Bai Xu, fost director în cadrul Asociației Industriei Cabaline din China, a declarat ă, în mod normal, caii se deplasează pe trasee drepte, iar mișcarea circulară este acceptabilă doar în spații limitate și nu ar trebui să depășească o oră.

"Mișcarea continuă într-o singură direcție, în special în cercuri cu rază mică, creează o solicitare dezechilibrată asupra picioarelor și articulațiilor", a avertizat el.