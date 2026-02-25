Friedrich Merz, vizită oficială în China din cauza deficitului comercial record: „Ar fi o greșeală să încercăm să ne decuplăm”

După ce importurile din China în Germania au fost de peste două ori mai mari decât valoarea celor exportate anul trecut, cancelarul Friedrich Merz a plecat într-o vizită oficială în China. „Dorim un parteneriat care să fie echilibrat, fiabil, reglementat și corect”, a declarat Merz, înainte de plecarea spre Beijing, adăugând că „ar fi o greșeală din partea noastră să încercăm să ne decuplăm de China”, scrie BBC News.