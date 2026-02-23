China a depășit SUA și a devenit cel mai mare partener comercial al Germaniei

Foto: Getty Images

China a depășit Statele Unite și a devenit principalul partener comercial al Germaniei, conform celor mai noi date, relatează The Guardian.

Între timp cancelarul Friedrich Merz se pregătește de prima sa vizită la Beijing în calitate de șef al guvernului german.

Merz se va deplasa în China, marți, și va fi primit cu onoruri militare la Beijing. Inițial, el va fi primit de premierul Li Qiang, înainte de o întâlnire cu Xi Jinping. Purtătorul de cuvânt al lui Merz a informat că liderul german va discuta cu cel chinez la cină.

Agenția de statistică din Germania a făcut publice datele, vineri, arătând că China a redevenit cea mai importantă piață pentru Germania – cu 251 de miliarde de euro în comerț direct în 2025, o creștere de 2,2% față de 2024, când SUA erau principala piață pentru Germania.

Germania a importat, de asemenea, bunuri în valoare de 170,6 miliarde de euro din China în 2025, mai mult decât dublu față de revers – China a importat bunuri de 81,3 miliarde din Germania.

În schimb, comerțul cu SUA a fost în valoare de 240 de miliarde de euro, iar tarifele lui Donald Trump riscă să prăbușească și mai mult relația comercială SUA-Germania, potențial cu încă cinci procente.

Hill a anunțat că Merz va vizita, în timpul călătoriei sale de două zile în China, și Orașul Interzis din Beijing, compania chineză Unitree Robotics și fabricile producătorilor germani Mercedes și Siemens. Va vizita, de asemenea, și orașul Hangzhou din estul Chinei.

O relație comercială complexă

Friedrich Merz este așteptat să abordeze mai multe teme în timpul vizitei sale - inclusiv războiul din Ucraina, drepturile omului și comerțul.

Uniunea Europeană întâmpină dificultăți în a limita supraproducția industrială a Chinei. Taxele vamale impuse în 2024 asupra vehiculelor electrice importate în UE au avut un impact redus asupra vânzărilor, iar pentru finalul acestui an sunt amenințate noi taxe asupra oțelului, prin mecanismele de salvgardare din sectorul siderurgic.

Relația Germaniei cu China în domeniul comercial este complexă, companiile auto germane având o prezență semnificativă în producție pe piața chineză. Volkswagen a descris China drept „a doua piață internă”, iar BMW și Mercedes depind în mare măsură de vânzările din această țară pentru succesul lor economic.

Uniunea Europeană urmărește reducerea riscurilor și a lansat mai multe inițiative pentru a-și diminua dependența de China, care domină aprovizionarea cu pământuri rare, pământuri rare procesate, minerale critice și minerale critice rafinate, inclusiv litiul necesar bateriilor pentru vehicule electrice și magneții permanenți utilizați în produse ce variază de la automobile și frigidere până la avioane militare.

Nevoia Germaniei de a sprijini industria auto, unul dintre cei mai mari angajatori ai țării, a făcut ca abordarea sa față de barierele comerciale împotriva importurilor din China să fie mai puțin categorică.

Germania a votat împotriva deciziei Uniunii Europene de a introduce taxe vamale asupra vehiculelor electrice chineze în 2024 și, luna aceasta, a fost scutită de taxele UE asupra importurilor modelului Cupra Tavascan, produs în China, în schimbul unor angajamente privind prețul minim al vehiculului.