Percheziții într-un dosar de meciuri trucate la un club de fotbal finanțat de o rudă a lui Florin Salam

Foto: Captură Antena 3 CNN

Polițiștii au făcut, miercuri, 34 de percheziții în șase județe, dar și în București, într-un dosar privind mai multe meciuri trucate. Vizaţi de anchetă sunt mai mulţi fotbalişti şi oameni apropiaţi clubului CS Păulești, al cărui finanțator este o rudă a lui Florin Salam. Anchetatorii spun că suspecţii ar fi câştigat, în urma meciurilor trucate, peste 800 de mii de lei la pariuri sportive.

Anchetatorii spun că, în sezonul competițional trecut, mai multe persoane din conducere, dar și din cadrul echipei clubului care activează în Liga a III-a, precum și alte persoane apropiate clubului, inclusiv jucători, ar fi aranjat rezultatele unor meciuri. 

După ce meciurile ar fi fost aranjate, cei implicați ar fi pariat pe aceste rezultate, atât online, cât și în agenții, ca și cum ar fi fost pariuri obișnuite și legale. În realitate, susțin anchetatorii, rezultatele erau deja cunoscute dinainte.

Printre cei implicați se află chiar și foști jucători din Liga I, iar verificările sunt în continuare în desfășurare. Până acum, 21 de persoane aduse la audieri și 34 de mandate de percheziție puse în aplicare în județele Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov, Dâmbovița, precum și în București.

„Prin aceste demersuri, ar fi fost obținute foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei”, a transmis IPJ Prahova.

