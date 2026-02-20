Ce pensii vor încasa magistrații dacă primesc doar 70% din ultimul salariu. Exemple concrete de calcul pentru venitul lunar după tăieri

Judecătorii se plâng că vor avea pensii prea mici. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Colaj Getty Images

Magistrații din mai multe Curți de Apel au transmis, vineri, un memoriu președintelui Nicușor Dan, în care avertizează asupra efectelor drastice pe care le-ar avea adoptarea proiectului de lege privind reducerea pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025). Potrivit exemplelor oferite de aceștia, cuantumul pensiilor va fi mult mai mic decât cel actual și vor exista diferențe majore între magistrații pensionați în trecut și cei care se vor pensiona în viitor.

Ce venit lunar vor avea magistrații după tăierea pensiilor speciale

Judecători cu grad de judecătorie / procurori cu grad de parchet de pe lângă judecătorie: pensie de 11.310 lei, față de 16.157 lei în prezent (Legea 282/2023) și 18.466 lei conform Legii 303/2004, ceea ce înseamnă o reducere de până la 7.156 lei.

Judecători cu grad de tribunal / procurori cu grad de parchet de pe lângă tribunal: pensie de 12.563 lei, față de 17.947 lei în prezent și 20.450 lei conform Legii 303/2004, diferență de până la 7.887 lei.

Judecători cu grad de curte de apel / procurori cu grad de parchet de pe lângă curte de apel: pensie de 14.242 lei, comparativ cu 20.534 lei în prezent și 23.107 lei conform Legii 303/2004, diferență de până la 8.865 lei.

Procurori cu grad de Parchet de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție: pensie de 15.917 lei, față de 22.738 lei în prezent, diferență de 6.821 lei.

Judecători cu grad de Înalta Curte de Casație și Justiție: pensie de 19.268 lei, față de 27.525 lei în prezent și 31.060 lei conform Legii 303/2004, diferență de până la 11.792 lei.

Diferențe de venituri între magistrații pensionați pe vechea lege și cei care se vor pensiona după tăieri

Judecătorii arată că, în interval de aproximativ trei ani, un judecător de judecătorie pensionat în 2023, sub vechea lege, ar putea avea o pensie aproape egală cu cea a unui judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) care s-ar pensiona după intrarea în vigoare a proiectului de lege, în 2026.

Acest aspect, spun magistrații, creează o situație „absurdă” și riscă să afecteze stabilitatea sistemului judiciar.