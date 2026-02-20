CSM susține că Justiția se confruntă cu un deficit major de judecători și grefieri: „Volumul de activitate a crescut”

Potrivit CSM, numărul posturilor vacante este de 810 posturi de judecător/ Foto: Hepta

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) atrage atenția asupra dificultăților „nemaiîntâlnite” până în acest moment în justiția din România în privința deficitului de judecători, grefieri și asistenți ai judecătorului, precizând că deficitul de judecători se menține la 15%, potrivit Agerpres.

„În continuarea informațiilor recent prezentate privind volumul de activitate al instanțelor judecătorești, de 4 ori mai mare decât media europeană, pentru corecta și completa informare a societății cu privire la dificultățile nemaiîntâlnite până la acest moment cu care se confruntă justiția din România, prezentăm situația deficitului de resurse umane la nivelul instanțelor, respectiv judecători, grefieri și asistenți ai judecătorului.

Din totalul schemei naționale de 5.071 de posturi de judecător aprobate în România, sunt vacante la acest moment 759 de posturi, respectiv 15%. La acestea se adaugă 51 de posturi vacante din totalul celor 283 de posturi aprobate din fondul de rezervă.

În total, cumulat, numărul posturilor vacante este de 810 posturi de judecător. Cele mai multe posturi vacante sunt la nivelul tribunalelor, respectiv 397 de posturi vacante din schema națională și 33 din fondul de rezervă, urmate de judecătorii, cu 324 de posturi vacante din schemă și 16 din fondul de rezervă”, se arată într-un comunicat al CSM transmis, vineri.

CSM susține că volumul de activitate al instanțelor judecătorești a crescut semnificativ

Astfel, sursa citată menționează că la nivelul primului grad de jurisdicție (judecătorii și tribunale) sunt vacante 721 de posturi, reprezentând 95% din totalul posturilor vacante, fără luarea în calcul și a posturilor aprobate din fondul de rezervă.

„Încă din anul 2019, ca urmare a unei analize realizate la nivelul Consiliului, s-a constatat că volumul de activitate al instanțelor judecătorești a crescut semnificativ, însă schemele de personal auxiliar au rămas neschimbate, devenind astfel subdimensionate.

Pentru asigurarea unui raport corespunzător judecător/grefier ar fi fost necesare 4.874 de posturi suplimentare de grefier. Acest aspect a fost adus la cunoștința executivului, în cadrul unui grup de lucru constituit în acest sens, convenindu-se încă de la acel moment că este necesară majorarea schemelor de personal auxiliar, suplimentarea urmând să se realizeze treptat, cu 200 posturi anual.

S-a realizat o singură suplimentare a schemelor de personal, în anul 2020, cu 225 posturi', subliniază Consiliul, care adaugă că discuțiile cu Ministerul Justiției au fost reluate în anul 2023, când s-a asumat înființarea a 600 posturi de grefier, corespunzătoare perioadei 2021-2023, trendul de 200 posturi pe an urmând a fi menținut și în continuare.

CSM amintește că, în mod constant, lună de lună, ultima dată în luna februarie 2026, a revenit către Ministerul Justiției cu solicitarea de înființare a celor 600 posturi de grefier cu studii superioare, măsură care reprezintă în continuare o prioritate. Toate demersurile realizate de Consiliu în acest sens au fost ignorate.

„În luna februarie 2026, reiterând adresa transmisă în luna ianuarie 2026, Consiliul a solicitat Guvernului României să inițieze un demers normativ pentru majorarea numărului maxim de posturi de la nivelul instanțelor judecătorești, astfel încât să fie posibilă crearea unor noi posturi de asistent al judecătorului la nivelul tuturor curților de apel, tribunalelor, respectiv tribunalelor specializate, prin asigurarea unui raport de cel puțin 1 asistent al judecătorului la 3 judecători, solicitarea Consiliului fiind justificată de necesitatea implementării unor soluții practice și funcționale pentru deblocarea situației în care se află instanțele judecătorești.

În condițiile creșterii constante a numărului de dosare, este evident că efortul imens al judecătorilor trebuie susținut prin personal de suport, pentru care, de altfel, există reglementare legală, în art. 150 din Legea 304/2022, din păcate doar formală, pentru că este ignorată, ca în multe alte situații”, susține Consiliul.

Având în vedere că, în temeiul Legii 393/2023, au fost înființate 165 posturi de asistent al judecătorului, pentru asigurarea raportului de cel puțin un asistent al judecătorului la trei judecători este necesar să se asigure un număr suplimentar de 712 posturi de asistenți ai judecătorului, subliniază CSM.