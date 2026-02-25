O comună din Iași e executată silit: Primăria și dispensarul, la un pas să fie scoase la vânzare. Cum s-a ajuns la asta

Primăria și dispensarul, la un pas să fie scoase la vânzare. Foto: Antena 3 CNN

Sediul primăriei şi dispenasarul medical din comuna ieşeană Bălțați sunt la un pas să fie scoase la licitaţie. În plus, păşunile dar şi alte bunuri vor fi vândute, pentru că localitatea este executată silit. Bunurile vor acoperi echivalentul unei despăgubiri de 1,2 milioane de euro, după ce edilii au pierdut un proces cu un localnic.

Acesta a acuzat autorităţile că nu au emis la timp documentele de care avea nevoie şi că a pierdut, astfel, finanţarea pentru un proiect european. Primarul se apără şi spune că totul a fost legal, iar locuitorii comunei s-au resemnat la gândul că ar putea să rămână fără dispensar.

Bogdan Tufeanu, executor judecătoresc: Până în prezent au fost scoase la licitație atât terenurile aparținând comunei, cât și bunurile mobile, constând în trei autoturisme, două remorci, două tractoare și două buldoexcavatoare. Sunt scoase la vânzare șapte imobile aparținând UAT Bălțați. Dacă prejudiciul nu va fi acoperit ne vom îndrepta asupra oricărui bun imobil, chiar dacă acesta este sediul primăriei sau dispensarul.

Vasile Aștefanei, primar comuna Bălțați: E vorba de 1.200.000 de euro la care se adaugă cheltuieli de executare silită. Trebuie plătit.

Reporter: Şi cum veţi face în continuare?

Vasile Aștefanei: Dacă vom obține un sprijin de la Guvern, vom solicita.