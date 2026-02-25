Profesorul Dan Voiculescu i-a scris lui Ilie Bolojan: Educația antreprenorială nu trebuie bifată, nu trebuie trecută la “și altele”

1 minut de citit Publicat la 14:01 25 Feb 2026 Modificat la 14:01 25 Feb 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu i-a transmis un mesaj scris premierului Ilie Bolojan, despre învățământul din România și despre nevoia educației antreprenoriale pentru tinerii din țara noastră.

Acesta a scris pe blogul personal că mesajul a fost transmis către Ilie Bolojan în calitatea sa de ministru interimar al Educației.

“Educația antreprenorială, esențială pentru tineri!

Comunic constant cu tineri, inclusiv cu nepoții mei, aflați spre finalul studiilor și începutul drumului profesional.

Observ că mulți dintre ei nu mai sunt atrași de tiparele profesionale clasice, fiind mult mai interesați de antreprenoriat.

Consider că este un reflex care trebuie încurajat.

Antreprenorii sunt o componentă esențială a clasei de mijloc, care reprezintă motorul economiei și factorul decisiv pentru coeziunea socială.

Din păcate, există un decalaj semnificativ între dorință tinerilor de a începe o afacere și cunoștințele necesare pentru a realiza un astfel de obiectiv.

Generația Z – persoane născute între 1997 și 2012 – are un indiscutabil apetit antreprenorial, dar un deficit major la capitolul educație financiară.

Și nu e vina tinerilor pentru această realitate!

Spre deosebire de situația din majoritatea statelor europene, în ciclul gimnazial din România noțiunile concrete despre antreprenoriat lipsesc cu desăvârșire, iar în liceu se studiază o oră pe săptămână, într-un singur an de studiu. E foarte puțin.

Educația antreprenorială nu trebuie bifată, nu trebuie trecută la “și altele”.

Tinerii sunt real interesați de acest domeniu. România are nevoie acută de antreprenori!

Asumând responsabil aceste premise, consider că, cel puțin în liceu, cursurile de antreprenoriat ar trebui să devină o materie obligatorie pe parcursul tuturor celor patru ani de studiu.

Avem tineri deștepți, curioși, independenți, dornici să înceapă o afacere!

Este esențial să le oferim informațiile și instrumentele de care au nevoie pentru a reuși”, se arată în mesajul trimis către Bolojan.