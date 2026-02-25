Care e stadiul lucrărilor la Autostrada Sibiu - Făgăraş. Directorul CNAIR: Au fost montate primele grinzi de beton pe poduri și pasaje

Care e stadiul lucrărilor la Autostrada Sibiu - Făgăraş. Sursa foto: captură video

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a transmis, miercuri, că "lucrările avansează la Autostrada Sibiu – Făgăraș, iar tronsonul de aproximativ 20 de km, dintre Avrig și Arpașu de Jos a ajuns la un progres fizic de peste 21%".

"Chiar și în condiții de iarnă lucrările avansează pe Tronsonul 2 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș (#A13). Tronsonul de aproximativ 20 de km, dintre Avrig și Arpașu de Jos a ajuns la un progres fizic de peste 21%.

În ciuda vremii nefavorabile, în acest moment pe șantier lucrează aproximativ 400 de muncitori și peste 150 de utilaje.

În ultimele săptămâni lucrările s-au concentrat pe turnarea fundațiilor structurilor de beton și au fost montate primele grinzi de beton pe poduri și pasaje.

Valoare contractului, pentru construirea lotului dintre Avrig și Arpașu de Jos, derulat cu antreprenorul turc Makyol, este de 1,54 miliarde de lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport 2021-2027. Lucrările trebuie finalizate în anul 2028", a postat Cristian Pistol pe Facebook.